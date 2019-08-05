Матвейчев призвал пресекать угрозы в адрес сотрудников Росгвардии и их семей

Москва, 5 августа. Угрозы в адрес правоохранителей и членов их семей необходимо пресекать, поскольку они разжигают социальную рознь, заявил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в экстремизме блогеру, разместившему под ником «Макс Стеклов» запись в соцсетях с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков.

Матвейчев назвал действия блогера «разжиганием социальной розни по отношению к представителям определенной группы населения».

«Такие призывы воспринимаются его аудиторией совершенно буквально, это не какая-то риторика, это призывы к действию и это разжигание социальной розни», — подчеркнул эксперт в интервью ТАСС.

Матвейчев выразил уверенность, что подобные действия должны пресекаться. По словам эксперта, сотрудники правоохранительных органов должны быть уверены, что государство защищает их и их семьи.

По мнению Матвейчева, во время прошедшей в столице незаконной акции «правоохранители сработали профессионально».

Схожего мнения придерживается публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман. Он назвал положительной тенденцией быстрое задержание блогера, призывавшего к расправе над детьми силовиков. По словам Вассермана, «человек, призывающий к тяжким преступлениям, не должен остаться на свободе». Он также добавил, что этот факт может значительно сократить «активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон».

Напомним, 3 августа в центре Москвы прошел незаконный митинг, который был организован сторонниками скандального блогера Алексея Навального. Поводом для организации и проведения несанкционированной акции стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь и других так называемых «независимых кандидатов». По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах «оппозиционеров» были выявлены поддельные подписи, а также подписи умерших и несуществующих жителей столицы.

В ходе незаконного митинга 3 августа сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций. Сотрудники полиции задержали более 600 участников незаконной акции. При этом почти все задержанные были отпущены после проверки документов.