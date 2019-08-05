Сирия, 5 августа. Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию на востоке САР. «Джебхат ан-Нусра»1*** продолжает обстрелы в Хаме в нарушение режима без огня. Боевики ССА** перехватили большое количество взрывчатки в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): перехватила большое количество взрывчатки в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает обстрелы в Хаме в нарушение режима прекращения огня.

Корпус стражей исламской революции (КСИР): направил подкрепление на запад провинции Дейр-эз-Зор.

Турция: заявила о своей готовности начать военную операцию на востоке САР.

Провинция Алеппо

Так называемые полицейские отряды Сирийской свободной армии (ССА) конфисковали большое количество взрывчатки после ареста террористической ячейки в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо, сообщает связанный с боевиками источник в сети Twitter (@NoorNahas1). Также было опубликовано видео, запечатлевшее изъятый схрон джихадистов. Данный населенный пункт был отбит протурецкими радикалами у террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в ходе операции «Щит Евфрата». Стоит отметить, что, несмотря на усилия, направленные новыми оккупантами на борьбу со «спящими ячейками» ИГ1, в зоне контроля ССА по-прежнему регулярно происходят теракты, взрывы и нападения подпольных бандгрупп террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям ANF News, командование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) направило подкрепление в западную часть провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, в регионе в последнее время участились нападения «спящих ячеек» ИГИЛ1, которые перетекают на западное побережье Евфрата с восточной стороны от реки, где дислоцируются проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)****. Так, террористы на прошлой неделе предпринимали попытки атак вблизи городов Абу-Кемаль и Меядин, однако все они были отражены. Подразделения КСИР выступают на стороне Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с террористической активностью в стране.

Провинция Хама

Боевики-исламисты продолжают систематически нарушать перемирие на окраинах «Большого Идлиба», несмотря на введение на прошлой неделе режима прекращения огня в демилитаризованной зоне на северо-западе САР. По информации военного источника в Twitter (@NurmurodH), отряды террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), дважды вели обстрелы в направлении опорных пунктов правительственных войск Сирии к северу от Хамы. При этом ранее боевики «Тахрир аш-Шам» заявили о готовности поддержать перемирие. Позже, однако, они отказались выводить свои бандформирования из демилитаризованной зоны.

Провинция Хасака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в городе Бурса объявил, что Анкара готова начать новую антитеррористическую операцию в соседней Сирии, передает информагентство Anadolu. Ее целью должны стать курдские бандгруппы, действующие на востоке арабской республики. По словам Эрдогана, турецкая сторона проинформировала Россию и Соединенные Штаты о своем намерении начать новое наступление в САР. Он добавил, что Анкара не будет бездействовать в условиях постоянных обстрелов и провокаций, предпринимаемых со стороны приграничных сирийских провинций Хасака и Ракка, почти целиком оккупированных проамериканскими курдскими бойцами SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.