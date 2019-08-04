Эксперты назвали пять важнейших шагов, необходимых после покупки подержанного авто

Москва, 4 августа. Автоэксперты назвали пять важных шагов, которые владелец подержанного автомобиля должен сделать после покупки транспортного средства.

В первую очередь необходимо проверить тормозную систему. При необходимости поменять тормозные колодки или другие поврежденные детали. Второй шаг — замена масла в двигателе и в коробке передач. Специалисты советуют делать замену вне зависимости от цвета жидкостей.

Третий шаг — проверка и, в случае необходимости, замена ремня ГРМ и натяжного ролика. Обрыв этого ремня приведет к дорогостоящему ремонту двигателя. Также необходимо провести диагностику ходовой части: амортизаторы, стойки стабилизатора и шаровые опоры могут потребовать замену, особенно если у автомобиля большой пробег.

Кроме того, нужно заменить воздушный и салонный фильтры, при необходимости — топливный.

Специалисты отмечают, что при покупке подержанного автомобиля следует откладывать сумму от 15000 до 30000 рублей для доведения его до ума.

Ранее автомобильные эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей стоимостью до 100 000 рублей. На первой строчке рейтинга оказалась Honda Civic пятого поколения, которая выпускалась с 1991 по 1995 год.

Второе место — корейский Daewoo Matiz. Несмотря на то, что автомобиль имеет низкую устойчивость к коррозии, в целом, малолитражка хорошо себя зарекомендовала в российских условиях.

Третье место — Chevrolet Lanos. Правда владельцу этого автомобиля придется поступиться внешностью и комплектацией.

Как сообщает «Газета.ru», специалисты определили, в каком случае для россиян выгоднее пользоваться такси вместо личного автомобиля. Выяснилось, что если человек проезжает в год менее 5,4 тысяч километров, то ему выгоднее пользоваться услугами такси, чем содержать личный автомобиль на протяжении десяти лет.