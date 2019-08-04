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Четверо военных ранены в Сирии при обстреле боевиками провинций Алеппо, Латакия и Хама

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Четверо военных ранены в Сирии при обстреле боевиками провинций Алеппо, Латакия и Хама

Алеппо, 4 августа. Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, в результате обстрелов ранения получили четверо сирийских военных, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в нарушение режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов боевиками: Биньямин, Новое Алеппо, Хай-Эш-Шейх-Максуд провинции Алеппо, Икко, Кермель, Бейт-Джнауро, Нахшеба, Сафсафа провинции Латакия, Телль-Эт-Тут, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Скальбия, Хальфая и Хуайз провинции Хама.

В ЦПВС добавили, что в результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих вооруженных сил САР.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российская военная полиция в Сирии и специалисты Центра по примирению враждующих сторон доставили очередной груз гуманитарной помощи в городок Бейт-Сава, расположенный в провинции Дамаск на территории оазиса Восточная Гута.

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