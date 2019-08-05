Минаев считает, что верные действия Собянина спасли Москву от уличных беспорядков

Москва, 4 августа. Писатель и журналист Сергей Минаев, комментируя прошедшие в столице незаконные митинги, оценил реакцию на них мэра столицы Сергея Собянина. По его мнению, градоначальник отстоял улицы, благодаря чему протестное движение пошло на спад.

В своем Telegram-канале Минаев отметил, что рассуждать «о ситуации с протестами в Москве» можно «исключительно в циничном режиме». По его мнению, нельзя серьезно относиться к тезису о том, что «оппозицию не пустили на выборы» из-за того, что власть боится ее укрепления. Он напомнил, что никаких «политических или хозяйственных достижений, сделанных за время депутатства Яшина или Азара» нет. Поэтому не стоит думать, что что-то изменится «в случае выигрыша Гудкова или Соболь».

«Я уверен, что если бы оппозиционных кандидатов зарегистрировали, Москва получила бы все то же самое, но в сентябре, когда большинство из них, или все — проиграли бы выборы. Были бы лозунги «у нас украли голоса» вместо «допускай», — пишет Минаев.

Анализируя ответные действия мэра Москвы Сергея Собянина, писатель отмечает, что здесь было «не особо много вариантов».

«Можно было не реагировать и с каждым несанкционированным митингом количество людей на улице росло бы. В результате, недели через две мэрию просто взяли бы в кольцо», — считает писатель.

Попытки вести диалог с лидерами оппозиции, по его мнению, так же были бы провальными.

«Собянин рискнул и принял удар на себя. Пошел на силовой вариант. Получил такой же негатив, что и в первых двух вариантах, но в итоге выиграл улицу. Протест пошел на спад. Количество людей на митингах сократилось с двадцати до полутора тысяч», — подытожил Минаев.

Напомним, 3 августа в центре Москвы прошел незаконный митинг, который был организован сторонниками скандального блогера Алексея Навального. Поводом для организации и проведения несанкционированной акции протеста стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь и других так называемых «независимых кандидатов». По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах «оппозиционеров» были выявлены поддельные подписи, а также подписи умерших и несуществующих жителей столицы.

В ходе незаконного митинга 3 августа сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций. Сотрудники полиции задержали более 600 участников незаконной акции. При этом почти все задержанные были отпущены после проверки документов.

Кандидат политических наук Павел Фельдман выразил мнение, что организаторы незаконных акций используют недопуск соратников блогера Алексея Навального к выборам для того, чтобы мобилизовать молодежь. При этом в акциях участвуют не только москвичи, но и профессиональные провокаторы со всей России. По его словам, главная задача «оппозиционеров» — сформировать костяк маргинальных элементов, которые готовы каждую неделю выходить на незаконные митинги ради того, чтобы устраивать провокации, нападать на правоохранителей, подвергать угрозе жизни москвичей и нарушать закон.