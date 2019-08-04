ФАН считает запрет на ссылки в «Википедии» актом политической цензуры со стороны Запада

Платные пропагандисты крупнейшего американского портала Wikipedia приняли решение заблокировать четыре российских информационных сайта, чтобы лишить пользователей Рунета независимой от США информации.

Сообщения о блокировке стали распространяться в Рунете в воскресенье, 4 августа. Михаил Грузнов, функционер Википедии, зарабатывающий на размещении платных статей там, разместил следующее объявление на сайте крупнейшей мировой энциклопедии:

Некоторые сайты, связанные с РИА ФАН: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru. В марте 2017 года, когда вышел знаменитый материал РБК о «фабрике медиа», Kaganer предложил проактивно внести 15 «пригожинских» сайтов в спам-список. То обсуждение завершилось ничем. Мое предположение в том, что в сообществе не было ощущения опасности от этих СМИ и использования их материалов. Два года спустя предлагаю обсудить вопрос вновь, но применительно для 4 сайтов, угроза от которых мне видится наиболее яркой. Если зайти на сайт РИА ФАН, то становится очевидно, что редакция даже не стремится к объективности по политическим темам и преследует свою, крайне специфичную повестку. Прямо сейчас на главной РИА ФАН, например, такой материал с преследованием Гудкова. Прямо на главной есть секция об иностранных агентах, где крайне очерняют деятельность авторитетных организаций (например, крайне агрессивно высказываются о Московском центре Карнеги).

После призыва функционера Википедии начать цензуру на ресурсе его поддержали несколько других проамериканских пользователя, имеющих там административный ресурс. Результатом стало включение в бан-лист четырех российских информационных агентств: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru.

Теперь в Википедии запрещено упоминать информацию этих новостных агентств и даже давать на них ссылки для верификации информации.

Напомним, Википедия сейчас является самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете, а контролируется она американскими гражданами с территории США. По объёму сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества, а число зарегистрированных участников русской Википедии превысило 3 млн. Одним из основных достоинств Википедии как универсальной энциклопедии является возможность представления информации на родном языке пользователя. Википедия содержит более 40 миллионов статей, и является пятым по посещаемости сайтом в мире.

- Сам факт того, что крупнейшая американская компания, закрепившаяся в Рунете за последние годы благодаря либеральной позиции российских властей, решила заняться цензурой в отношении негосударственных независимых СМИ, означает, что Википедия признала очевидный и ранее факт, что она является инструментом пропаганды со стороны США. Разговоры о том, что Википедия – независимый нейтральный ресурс, сейчас выглядят очевидным вздором. Федеральное агентство новостей (ФАН) уже пять лет является надежным источником информации для миллионов пользователей в Рунете, но поскольку эта информация вызывает раздражение и неприятие в Вашингтоне, менеджеры Википедии решили ее заблокировать. Особенно показательно, что инициатором блокировки стал сотрудник Википиедии Михаил Грузнов, размещавший ранее там проамериканские фейки за деньги. То есть проамериканский пиарщик блокирует пророссийские СМИ в Википедии и это считается нормальным, это не у них цензура, это свобода слова. Уверен, что подобная цензура должна стать основанием доя проверки со стороны российских контролирующих органов деятельности Википедии в России в целом. И если эти органы найдут основания, следует принудить данный портал к исполнению законов России, запрещающих цензуру, либо заблокировать этот ресурс в России как искажающий объективную информационную картину, — заявил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев.

Заметим, год назад, 3 апреля 2018 года руководство американской социальной сети Facebook пошло на беспрецедентный шаг, заблокировав аккаунт Федерального агентства новостей без объяснения причин. В результате большое число российских подписчиков были лишены возможности читать новости нашего ресурса. Администрация Facebook отказалась идти на контакт с ФАН, при этом сам владелец сети, Марк Цукерберг признал, что блокировка российских аккаунтов, включая аккаунт ФАН, была сделана под давлением американских спецслужб. Наблюдатели признали, что ФАН блокировали только за то, что это российское СМИ.

Для разбирательства с американской компанией ФАН нанял группу юристов из международной юридической конторы Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. . Юристы заявили, что своими действиями компания Facebook грубо нарушила Конституцию США, и, пользуясь своим положением на рынке информационных технологий, пытается лишить российское агентство и его читателей их основных прав на свободу к доступу информации.