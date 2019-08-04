МИД пресечет работу западных структур, вмешивающихся во внутренние дела России

Москва, 4 августа. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев объяснил, какие шаги может предпринять МИД РФ в ответ на попытки США и ФРГ вмешиваться во внутренние дела России на фоне прошедших в Москве незаконных митингов.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство направит обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства во внутренние дела России.

Комментируя вмешательство США в дела России, Васильев выразил мнение, что традиционные методы решения проблем для Вашингтона перестали быть актуальными. Вашингтон вместе с союзниками готовы на все, лишь бы очернить Москву. По его словам, российское внешнеполитическое ведомство по данному вопросу должно предпринять некоторые ответные шагу, передает «Политэксперт».

«Первое, что сделает наше ведомство, — отсечет западное финансирование подобных незаконных акций. Все эти митинги, по моему мнению, имеют место потому, что имеют финансирование. Если его не будет, то несогласованные мероприятия быстро сдуются как воздушный шарик», — считает политолог.

Васильев также добавил, что «может быть, уже сегодня МИД РФ очертит круг организаций, которые выступают с подобного рода призывами». По его мнению, либо этим организациям сделают предупреждение, либо их деятельность будет полностью прекращена.

Ранее Захарова сообщила, что американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. Кроме того, ряд американских и немецких СМИ предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России. Так, на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании была опубликована новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконном митинге.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что целью незаконных митингов была попытка «создать политическую машину вроде украинского Майдана с целью создания государственного переворота».

Напомним, 27 июля в Москве прошел незаконный митинг, организаторами которого выступили соратники блогера Алексея Навального. Они поучили отказ в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за наличия в подписных листах поддельных подписей. 3 августа прошел еще один незарегистрированный митинг. Представители оппозиции публично призывали москвичей приходить на несогласованные публичные акции. Правоохранительные органы обеспечивали безопасность на митингах, несмотря на агрессивность отдельных активистов.