Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД пресечет работу западных структур, вмешивающихся во внутренние дела России

42
0 Оставить комментарий

МИД пресечет работу западных структур, вмешивающихся во внутренние дела России

Москва, 4 августа. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев объяснил, какие шаги может предпринять МИД РФ в ответ на попытки США и ФРГ вмешиваться во внутренние дела России на фоне прошедших в Москве незаконных митингов.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство направит обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства во внутренние дела России.

Комментируя вмешательство США в дела России, Васильев выразил мнение, что традиционные методы решения проблем для Вашингтона перестали быть актуальными. Вашингтон вместе с союзниками готовы на все, лишь бы очернить Москву. По его словам, российское внешнеполитическое ведомство по данному вопросу должно предпринять некоторые ответные шагу, передает «Политэксперт».

«Первое, что сделает наше ведомство, — отсечет западное финансирование подобных незаконных акций. Все эти митинги, по моему мнению, имеют место потому, что имеют финансирование. Если его не будет, то несогласованные мероприятия быстро сдуются как воздушный шарик», — считает политолог.

Васильев также добавил, что «может быть, уже сегодня МИД РФ очертит круг организаций, которые выступают с подобного рода призывами». По его мнению, либо этим организациям сделают предупреждение, либо их деятельность будет полностью прекращена. 

МИД пресечет работу западных структур, вмешивающихся во внутренние дела России

Ранее Захарова сообщила, что американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. Кроме того, ряд американских и немецких СМИ предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России. Так, на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании была опубликована новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконном митинге.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что целью незаконных митингов была попытка «создать политическую машину вроде украинского Майдана с целью создания государственного переворота».

Напомним, 27 июля в Москве прошел незаконный митинг, организаторами которого выступили соратники блогера Алексея Навального. Они поучили отказ в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за наличия в подписных листах поддельных подписей. 3 августа прошел еще один незарегистрированный митинг. Представители оппозиции публично призывали москвичей приходить на несогласованные публичные акции. Правоохранительные органы обеспечивали безопасность на митингах, несмотря на агрессивность отдельных активистов.

infox - new
Источник: Политэксперт
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров