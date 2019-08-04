ЦБ может освободить россиян от зарплатного рабства при помощи СБП

Москва, 4 августа. Центробанк обсуждает с банковским сообществом идею, благодаря которой станет возможным перечисление зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП).

Как сообщает «Российская газета», ЦБ таким образом намерен освободить россиян от зарплатного рабства (ситуация, когда работодатель выбирает один банк для зарплатного проекта без ведома работника и без учета его интересов).

Зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин, выступивший инициатором проекта, назвал выплаты через СБП революционным новым механизмом, при котором зарплатное рабство становится невозможным.

Согласно предложенной схеме, работник сам привязывает к своему номеру телефона платежную карту системы «Мир» и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата.

В настоящее время, по словам Сенина, Банк России и Минтруда обсуждают переходный период, в течение которого работники и работодатели могли бы перейти с действующей модели выплаты зарплаты на новую, через СБП.

СБП позволяет переводить деньги по номеру мобильного телефона в не зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя. На данный момент в системе участвуют 16 банков.

Напомним, в марте правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор «зарплатного» банка. Как сообщала «Газета.ру», предлагается ввести крупные штрафы для нарушителей. Кроме того, предусматривается увеличение срока, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении зарплатного банка с пяти рабочих дней до 15 календарных дней.

Трудовой кодекс сейчас дает право работнику заменить кредитную организацию, которую выбрал работодатель для перевода зарплаты. Для этого ему нужно за пять рабочих дней письменно сообщить работодателю об изменении реквизитов. При этом руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка. Каких-либо штрафных санкций за препятствие работодателя на смену зарплатного банка сейчас нет.