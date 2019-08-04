«Оппозиционеры» затравили в соцсетях группу «Чайф» после концерта 3 августа в Москве

Москва, 4 августа. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин сообщил о травле в соцсетях в адрес музыкального коллектива после их концерта на фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходил в одно время с несанкционированным митингом в Москве.

«Чайф» вышел на сцену в два часа дня, в это же время началась незаконная акция оппозиции в центре столицы. Интернет-пользователи раскритиковали группу за поддержку властей и решения Московской городской избирательной комиссии не регистрировать ряд кандидатов, в чьих подписных листах обнаружился брак и фальсификации.

«На самом деле это интернет-террор. Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во «ВКонтакте», в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом», — цитирует слова Шахрина издание 66.RU.

Группе пришлось закрыть комментарии на своих страницах в соцсетях. При этом Шахрин добавил, что не понимает, почему люди «так возбудились». Он отметил, что в адрес музыкантов, выступающих в этот день на фестивале «Пикник Афиши» никаких претензий не последовало.

Напомним, 27 июля в Москве прошел незаконный митинг, организаторами которого выступили соратники блогера Алексея Навального. Они поучили отказ в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за наличия в подписных листах поддельных подписей.

3 августа прошел еще один незаконный митинг. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие представители либеральной общественности стали публично призывать москвичей приходить на несогласованные публичные акции. Правоохранительные органы обеспечивали безопасность на митингах, несмотря на агрессивность отдельных активистов.

Комментируя задержания на митинге 3 августа, депутат Госдумы Евгений Федоров, выразил мнение, что призывы к участию в незаконных митингах нужно приравнять к экстремизму и ввести за такую деятельность уголовную ответственность.

Схожего мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он назвал несанкционированный митинг так называемой «оппозиции» простой отработкой денег. По его словам, зачинщикам акций нужны массовые беспорядки.

Депутат напомнил, что сотрудники полиции действовали в рамках закона и предостерегли столичных жителей от провокаторов, у которых в сумках были не только перцовые баллончики, но и травматическое оружие.