Главными лицами провального митинга в Москве стали алкоголик, Ленин и «мать года»

Москва, 4 августа. Незаконный митинг так называемой оппозиции в Москве в субботу, 3 августа, с треском провалился. Воспользоваться скучным мероприятием решили одиозные персоны, в том числе подвыпившие горожане, неадекватные родители и Ленин.

Очередной митинг «оппозиции» в честь недокандидатов в Мосгордуму, уличенных в подделке подписей — Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других, посетили всего 1,5 тысячи человек. При этом основную массу составили журналисты прозападных изданий, которые отчаянно пытались найти хоть какую-то картинку. Отказаться от посещения несогласованной акции последователей блогера Алексея Навального и Ко заставил то ли дождь, то ли фестиваль шашлыка в парке Горького, то ли разочарование в «оппозиции».

Воспользоваться сборищем людей решили яркие личности. В Сети назвали «главных лиц» провального митинга. Так, подвыпивший оратор решил не упустить свою «минуту славы» и дал комментарий скучающим журналистам. Мужчина говорил не совсем связано и в основном нецензурно, однако был явно очень доволен вниманием.

Кроме того, в объективы журналистов попал мужчина в образе Владимира Ленина. Ильич подробно изложил перед камерами свою героическую биографию, эмоционально упомянув, что его позывной – Ленин, но вскоре исчез.

Особое внимание в Сети завоевала рыжеволосая девушка. Дама пришла на несогласованный митинг с малолетней дочерью и решила сделать селфи на фоне стражей порядка. Видимо, новая фотография и была основной ее целью, ради которой она подвергла опасности жизнь собственного ребенка. В Сети неадекватной женщине справедливо дали титул «мать года».

Однако рыжеволосая «мать года» не стала единственной, кто решил прийти на незаконный митинг с ребенком. Внимание в Сети привлекли родители, пришедшие на митинг с детьми в колясках. При этом родители не просто прогуливались мимо, а лезли в самую гущу событий, препятствуя работе правоохранителей.

Одиозная парочка успела дать интервью, в котором рассказала, что пришла на митинг «ради будущего детей». Пользователи обратили внимание, что горе-родители не особо заботились о своих чадах: пока они разглагольствовали на камеру, случайно чуть сами не перевернули коляску.

Более того, пользователям показалось странным и слишком наигранным поведение родителей. Оказалось, что одной из «мамочек» был охранник блогера Алексея Навального. Мужчина неоднократно участвовал в сборищах избирателей еще в 2014 году и устраивал истерики. В Сети в адрес родителей посыпались гневные комментарии. К счастью, правоохранители сработали слаженно и не допустили инцидентов.

Еще одним героем незаконного митинга стал подвыпивший горожанин, мирно спящий под чутким надзором ОМОНа. В Сети алкоголика назвали «символом, потеснившим голодающую Соболь».

Напомним, оппозиция провела несогласованные акции в центре Москвы из-за недопуска «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы, потому что при проверке документов обнаружил в подписных листах огромное количество фейковых подписей и данные давно умерших москвичей. В числе незарегистрированных кандидатов оказалась и скандальная Соболь. Накануне Щербинский районный суд Москвы присудил Соболь штраф в размере 300 тысяч рублей.