Трофим назвал великой потерей смерть «удивительного жизнелюба» Вилли Токарева

Москва, 4 августа. Заслуженный артист РФ Сергей Трофимов, более известный под псевдонимом Трофим, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что скончавшийся композитор и шансонье Вилли Токарев был удивительным жизнелюбом и оптимистом. Его смерть музыкант назвал великой потерей.

В воскресенье Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

«Сегодня ушел из жизни не просто человек и артист с большой буквы. Сегодня ушел удивительный жизнелюб, удивительный оптимист, который постоянно смотрел в будущее с надеждой и уверенностью, что это будущее будет прекрасным», — отметил Трофим.

Музыкант подчеркнул, что таких людей, как Токарев, «на Земле мало».

«Остальные в основном ноют, что у нас все плохо, а будет еще хуже. А он был совершенно другой. Его жизнелюбие — совершенно уникальная в нем черта. Когда я с ним общался, я чувствовал, что я старше лет на 80, а он моложе меня. И это очень великая потеря, потому что очень жалко, что на Земле очень светлых людей становится все меньше», — добавил Трофим.

Вилли Токарев родился на Северном Кавказе, закончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Эмигрировал в США, где стал одним из основателей русского шансона.

В 90-е годы вернулся в Россию, в 2006 году ему присвоили звание почетного жителя Таганского района Москвы. По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Токарев был очень хорошим, любезным человеком. Его песни запомнятся надолго.

Российский певец Михаил Шуфутинский заявил, что уход из жизни талантливого музыканта поверг его в шок. По словам Шуфутинского, это большая потеря для культурной жизни поколения.