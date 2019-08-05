Сирия, 5 августа. Бывший террорист ИГ1 занял пост чиновника в администрации города Ракка. «Нусра»*** отказалась вывести боевиков из буферной зоны в Идлибе. ВВС Турции уничтожили трех членов РПК в Северном Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник джихадистов в Дамаске; завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; нанесли ответные удары по позициям радикалов в Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась двух боевиков в результате вылазки курдов к северо-востоку от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: отказалась от вывода террористов из буферной зоны на окраинах «Большого Идлиба»; пережила два взрыва в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании двух мотоциклов в Хасаке.

ВС Турции: обстреляли автомобиль курдов у Тель-Абьяда на севере Ракки; уничтожили трех членов РПК в Северном Ираке.

Курды: пережили два взрыва в городе Хасака и один в Аш-Шаддади; понесли потери на северо-востоке провинции Алеппо; подозреваются в установке СВУ в городе Азаз в Алеппо.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки части Сирийской арабской армии (САА) продолжили обследовать территории на юге от Дамаска, которые перешли под контроль САА в мае прошлого года. Согласно информации новостного агентства SANA News, обыски привели к обнаружению тайника боевиков с оружием и боеприпасами, среди которых также находились ракеты TOW производства США. Точные данные о местонахождении хранилища не оглашались, однако предполагается, что он принадлежал террористам «Исламского государства», в оккупации которых находился район населенного пункта Ярмук.

Провинция Алеппо

В северной части региона возобновились вооруженные стычки между протурецкими бандгруппами и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По информации Twitter-канала (Step_Agency), курды атаковали отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) вблизи населенного пункта Абла, что привело к гибели пяти поддерживаемых Анкарой исламистов. Кроме того, противники столкнулись западнее Манбиджа в районе поселения Кавакли, где уже курды понесли потери, сообщал военный источник в сети Twitter (RadioAlKul).

Как передавало информагентство Al Masdar News, джихадисты, отряды которых дислоцируются в пригороде Ар-Рашидин вновь ударили по мирным районам города Алеппо, в результате чего несколько местных жителей были ранены.

В период с 8.00 до 14.00 в Алеппо состоялся новый этап подрывных работ. Информагентство SANA News передавало, что саперы инженерных подразделений сил САР ликвидировали следы военного присутствия джихадистов в районе Шейх Саид и поселении Джибрин.

Произошел взрыв в городе Азаз, который находится в оккупации исламистов, выступающих при поддержке Турции. Twitter-канал (jisrtv) сообщал, что сработало СВУ, заложенное в автомобиле одного из местных жителей. Владелец транспортного средства погиб. Активисты вооруженной оппозиции обвиняют в случившемся «спящие ячейки» курдов. Позднее поблизости от Азаза детонировало еще одно СВУ, которое было установлено на пути следования «милиции» «свободной армии». По данным медиапортала Baladi-News, никто из протурецких боевиков не пострадал. Более того, им удалось задержать двух человек, бежавших с места взрыва. Предполагается, что именно они и являются его организаторами. Тем не менее личность арестованных установлена не была.

Провинция Даръа

Новая вылазка неизвестных произошла в Даръа. Южнее административного центра провинции были обнаружены тела двух человек, подвергшихся пыткам. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, в причастности к убийству подозревают исламистов вооруженной оппозиции, которые осуществляют подпольную деятельность в регионе, скрываясь в безлюдных районах. Как известно, многие военные эксперты уверены, что так называемые спящие ячейки боевиков координируют свои действия с американскими силами, базирующимися на базе «Ат-Танф». Напомним, Даръа, как и соседняя Эль-Кунейтра, перешли под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) чуть больше года назад в ходе масштабной освободительной операции под названием «Базальт».

Провинция Идлиб

Накануне главарь террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, стоящей во главе альянса «Тахрир Аш-Шам», Абу Мухаммад Аль-Джулани, заявил о том, что подконтрольные ему боевики не покинут буферную зону на окраинах «Большого Идлиба». Это стало очередным свидетельством того, что радикальные формирования вооруженной оппозиции не готовы на мирное урегулирование конфликта с правительством САР.

Позднее на оккупированной «Ан-Нусрой» территории провинции произошли два взрыва, в организации которых подозревают боевиков, которые не согласны с решением Джулани. По данным медиапортала Baladi-News, детонация СВУ произошла в населенных пунктах Дейр Хасан и Кафр Кармин, в результате чего погиб один из членов «Тахрир Аш-Шам», а также мирный житель.

Поступали данные о детонации СВУ в деревне Таум восточнее административного центра региона. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что взрыв был нацелен на высокопоставленного члена группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» по прозвищу Абу Али Хубуб.

Во второй половине дня в прифронтовой зоне возобновились перестрелки между САА и исламистскими бандгруппами, спровоцированные последними. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (anasanas84), ответным обстрелам сил САР подверглись позиции радикалов в районе Хан-Шейхуна и Бдамы, расположенных на юге и на западе провинции соответственно.

Провинция Ракка

На сирийско-турецкой границе вновь отмечались обстрелы со стороны турецких вооруженных сил. Военнослужащие армии Турции вели огонь по расположениям «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Тель-Абьяд. Отмечалось, что удары пришлись по автомобилю курдов. Тем не менее никакой информации о потерях со стороны SDF до сих пор не поступало.

Стало известно, что один из бывших джихадистов «Исламского государства» получил должность в администрации города Ракка. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), террорист будет заниматься решением экономических вопросов.

Провинция Хасака

В административном центре провинции произошла детонация сразу двух мотоциклов. Агентство новостей Roj News передавало, что взрывы прогремели в районах Аль-Нашва и Аль-Мушейрифа, что привело к гибели одного из мирных жителей. Как известно, за день до этого в Хасаке прошли рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате которых под арестом оказались более 35 человек, обвиняемых в связях с ИГ. Очередной теракт свидетельствует о том, что задержания, проводимые курдами, не приводят к каким-либо результатам.

Еще один взрыв произошел недалеко от города Аш-Шаддади на юге провинции. На мине подорвался автомобиль курдских бойцов, однако никто из них не пострадал, сообщал военный источник в сети Twitter (EuphratesPost).

Ирак

На севере Ирака возобновили работу ВВС Турции. Twitter-канал (aa_russian) передавал, что боевые вылеты турецкой авиации в районе Гара недалеко от границы привели к нейтрализации трех членов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Напомним, правительство Ирака считает операцию Анкары вторжением на территорию суверенного государства. Более того, жертвами ВС Турции время от времени становятся мирные жители страны. Так, 29 июня под ударами турецких военных самолетов вблизи города Сулеймания погибли четыре иракца.

1 Организация запрещена на территории РФ.