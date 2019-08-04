Десантнику на Украине перерезали горло из-за спора о праздновании Дня ВДВ

Киев, 4 августа. В украинском городе Днепр мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ.

Как сообщает информагентство «Информатор», инцидент произошел в пятницу во дворе жилого дома на Мануйловском проспекте около десяти часов вечера. Очевидцы рассказали, что конфликт разгорелся после того, как двое мужчин начали выяснять отношения с молодым человеком из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого на Украине перенесли со 2 августа на 21 ноября.

Словесная перебранка переросла в драку, во время которой парню порезали горло. Упавшего на землю молодого человека продолжали бить ногами. После этого нападавшие убежали в сторону Слобожанского проспекта.

В пресс-службе регионального управления Нацполиции сообщили, что по данному факту в воскресенье было возбуждено уголовное дело по статье «Легкие телесные повреждения». По словам полицейских, ранение мужчины было не проникающим, его отпустили из больницы уже на следующий день.

Напомним, в мае прошлого года теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск в Десантно-штурмовые войска. С того момента праздник, посвященный десантникам, отмечается в стране не 2 августа, а 21 ноября. До этого на Украине празднование этого дня проходило 2 августа, — тогда же, когда его отмечают в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ.

Как сообщала «Газета.ру», в этом году на Украине вопреки внесенным поправкам отметили День десантника 2 августа. Жители Украины, в частности, разместили в соцсетях ряд постов, большинство из которых — на украинском языке и с символикой Украины, однако все они приурочены к празднику, который отмечается в России.