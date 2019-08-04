Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Десантнику на Украине перерезали горло из-за спора о праздновании Дня ВДВ

306
0 Оставить комментарий

Десантнику на Украине перерезали горло из-за спора о праздновании Дня ВДВ

Киев, 4 августа. В украинском городе Днепр мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ.

Как сообщает информагентство «Информатор», инцидент произошел в пятницу во дворе жилого дома на Мануйловском проспекте около десяти часов вечера. Очевидцы рассказали, что конфликт разгорелся после того, как двое мужчин начали выяснять отношения с молодым человеком из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого на Украине перенесли со 2 августа на 21 ноября. 

Словесная перебранка переросла в драку, во время которой парню порезали горло. Упавшего на землю молодого человека продолжали бить ногами. После этого нападавшие убежали в сторону Слобожанского проспекта.

В пресс-службе регионального управления Нацполиции сообщили, что по данному факту в воскресенье было возбуждено уголовное дело по статье «Легкие телесные повреждения». По словам полицейских, ранение мужчины было не проникающим, его отпустили из больницы уже на следующий день.

Десантнику на Украине перерезали горло из-за спора о праздновании Дня ВДВ

Напомним, в мае прошлого года теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск в Десантно-штурмовые войска. С того момента праздник, посвященный десантникам, отмечается в стране не 2 августа, а 21 ноября. До этого на Украине празднование этого дня проходило 2 августа, — тогда же, когда его отмечают в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ.

Как сообщала «Газета.ру», в этом году на Украине вопреки внесенным поправкам отметили День десантника 2 августа. Жители Украины, в частности, разместили в соцсетях ряд постов, большинство из которых — на украинском языке и с символикой Украины, однако все они приурочены к празднику, который отмечается в России.

infox - new
Источник: Информатор
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров