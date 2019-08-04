Сирия, 4 августа. Под огнем джихадистов в Латакии погиб мирный житель. ВС Ирака уничтожили группу террористов ИГ1 и их укрытия в провинции Киркук. «Нусра»*** лишилась одного из боевиков при взрыве в Дейр Хасане в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов на границе между Идлибом и Латакией; обследовали район Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла не менее пяти исламистов в ходе перестрелок с курдами в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирные районы Алеппо; лишилась одного из боевиков в результате взрыва в городе Дейр Хасан в Идлибе.

ВС Ирака: уничтожили группу террористов ИГ и их укрытия в провинции Киркук.

Провинция Латакия

Исламисты незаконных вооруженных формирований продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба», несмотря на действующий режим прекращения огня. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NurmurodH), джихадисты открыли огонь по мирным районам города Сленфа из минометов и РСЗО. Один из снарядов попал в жилой дом, что привело к гибели местного жителя. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена вновь нанести удары по военным объектам исламистов на подступах к городу Бдама, расположенному в западной части соседнего Идлиба.

Провинция Алеппо

Поступают сообщения о новых ударах со стороны боевиков по окрестностям административного центра региона. Согласно информации Twitter-канала (NurmurodH), джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) из минометов как минимум три раза. Напомним, в первой половине дня лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани заявил о том, что террористы «Нусры» не намерены выводить свои отряды из демилитаризованной зоны, что противоречит условиям перемирия между властями САР и силами вооруженной оппозиции.

Тем временем поступили уточненные сведения о последствиях столкновений на линии соприкосновения сил курдов и протурецких бандгрупп. В соответствии с данными, предоставленными Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), поддерживаемые Анкарой формирования потеряли не менее пяти исламистов. «Демократические силы Сирии»**** (SDF) также лишились пяти бойцов. Напомним, противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Абла и Кавакли.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что правительственные подразделения продолжают вести поиск «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на западном побережье Евфрата. Сирийские военнослужащие обследовали территорию квартала Аль-Джура в административном центре провинции. О результатах спецоперации пока ничего неизвестно. Напомним, в подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) районах провинции все еще существует угроза вылазок террористов «Исламского государства», которые могут скрываться в оккупированных курдами районах Восточного Дейр-эз-Зора или в пустыне Бадия Аш-Шам.

Провинция Идлиб

Появились подробности взрывов, прогремевших на занимаемой боевиками «Тахрир Аш-Шам» территории. По данным интернет-портала Baladi-News, один из них произошел в городе Дейр Хасан и привел к гибели исламиста «Джебхат Ан-Нусры». Второй взрыв, в результате которого пострадал мирный житель, прогремел в населенном пункте Кафр Кармин. Напомним, некоторые из местных активистов полагают, что к установке СВУ могут быть причастны радикалы бандгрупп, не согласных с решением Джулани продолжать кровопролитную борьбу с САА.

Стало известно о последствиях взрыва автомобиля, принадлежавшего главарю группировки «Файлак Аль-Маджид», которая входит в состав «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир». В результате случившегося главарь протурецкого формирования был ранен, однако остался жив.

Ирак

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительственные войска Ирака провели спецоперацию по ликвидации одной из так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Киркук. Десантники иракских вооруженных сил приземлились в районе города Хувейджа, где и была нейтрализована группа террористов. Кроме того, удалось обнаружить тайник джихадистов, в котором содержались СВУ, а также пояса смертников. Поддержку военнослужащим оказывали иракские ВВС, уничтожившие укрытия и подземные тоннели радикалов. Отмечается, что операция была проведена на основании точных разведывательных данных.

1 Организация запрещена на территории РФ.