Неизвестные превратили лес в свалку опасных отходов в Кировской области

Жители Шубино Кировской области умоляют чиновников убрать из расположенного рядом с их домами леса мешки с отходами животноводства, которые неизвестные оставили там несколько недель назад. Кроме того, что навоз распространяет ужасный запах, он потенциально опасен для здоровья людей и окружающей среды.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта приехали в Шубино по просьбе местных жителей и обнаружили в мелком лесном озере, а также в двух оврагах сотни мешков, расположенных поблизости от жилых домов и пожарного водоема. При детальном осмотре специалисты ОНФ также заметили множество мелких свалок, в том числе с отходами I-IV классов опасности — ртутными лампами, отработанными автопокрышками, строительным и бытовым мусором.

По словам жителей деревни, ситуация изменилась в худшую сторону за последние несколько лет.

«Несколько лет назад здесь был прекрасный лес. В оврагах росло много грибов. Мы гуляли здесь, ходили на лыжах. А теперь к лесу просто не подойти, настолько ужасный запах», — говорят они.

Местные власти весной уже организовывали вывоз мусора из леса в Шубино, но спустя некоторое время свалки вернулись на прежнее место.

Эксперт ОНФ Константин Шарапов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, чем могут быть опасны такого рода отходы.

«Отходы животноводства в зависимости от вида могут иметь III-V класс опасности. В них могут содержаться микробы, в том числе возбудители опасных заболеваний. При попадании в грунтовые воды они могут нанести вред окружающей среде. Хранить их нужно в специально оборудованных местах и утилизировать должным образом. За сброс таких отходов в неположенных местах индивидуальным предпринимателям может грозить штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 250 тысяч рублей», — сообщил он корреспонденту ФАН.

Чтобы помочь жителям Шубино, активисты ОНФ направили обращения в региональное министерство охраны окружающей среды и территориальное управление по Октябрьскому району Кировской области.

Как рассказали корреспонденту ФАН в организации, представитель областного природоохранного центра выезжал на место свалки и пообещал, что опасные отходы уберут в течение месяца. Кроме того, ситуацией заинтересовались в областном управлении ветеринарии.