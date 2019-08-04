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SSJ-100 экстренно сел в Минеральных водах из-за разгерметизации

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.SSJ-100 экстренно сел в Минеральных водах из-за разгерметизации

Минеральные воды, 4 августа. Летевший из Элисты в Сочи Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, сообщили в аэропорту.

Самолет принадлежит компании «Азимут». Экстренная посадка произошла около 19.00 из-за разгерметизации, пишет РИА Новости. Всех пассажиров рейса А4 535 отправят в Сочи другим самолетом.

Как сообщили в авиакомпании, сейчас 81 пассажир находится в здании аэропорта. Резервный лайнер вылетит в Минеральные воды в 21.00, пишет ТАСС.

1 августа экстренную посадку в Красноярске совершил самолет S7, который летел из Москвы в Иркутск. 

Ранее авиаэксперт рассказал, что самолеты Superjet являются надежными лайнерами, и проблемы с ними случаются не чаще, чем с лайнерами западного производства.

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