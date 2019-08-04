Вассерман оценил задержание блогера, призывавшего к расправе над детьми силовиков

Москва, 4 августа. Публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман назвал положительной тенденцией быстрое задержание блогера, призывавшего к расправе над детьми силовиков, пресекавших провокации на несанкционированных митингах.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело в отношении автора поста, который призывал к расправе над детьми силовиков. Задержанным оказался житель Московской области, 1989 года рождения, писавший в соцсетях под псевдонимом «Макс Стеклов».

Выявить подстрекателя удалось благодаря высокому уровню технического оснащения и профессионализма специалистов. В интервью Nation News Анатолий Вассерман обратил внимание на то, что российская полиция «работает все лучше и лучше».

«Если год назад боевики на несанкционированных шабашах еще могли время от времени делать вид, что их бьют, то сейчас у них нет такой возможности, поскольку те действия очень тщательно снимаются на видео и, соответственно, любая попытка изобразить из себя жертву пресекается наглядными доказательствами», — подчеркнул он.

Вассерман добавил, что положительным моментом является то, что нарушителей закона стали «привлекать к суду в соответствии с тяжестями содеянного».

«Прекрасно, что этого деятеля под псевдонимом «Макс Стеклов», а в реальности Владислава Синицу, так быстро отловила полиция, поскольку человек, призывающий к тяжким преступлениям, не должен остаться на свободе», — заявил Вассерман, добавив, что этот факт может значительно сократить «активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон».

Ранее организаторы незаконных акций в Москве потребовали от столичной мэрии согласовать проведение митинга на Лубянской площади 3 августа. Власти Москвы предложили сторонникам Навального провести акцию на проспекте Академика Сахарова, так как массовое мероприятие на Лубянке приведет к проблемам в работе общественного транспорта, что может помешать планам десятков тысяч жителей столицы. Однако так называемые «оппозиционеры» отозвали заявку на проведение акции 3 августа и прекратили диалог с мэрией Москвы.

Комментируя задержания на митинге 3 августа, депутат Госдумы Евгений Федоров, выразил мнение, что призывы к участию в незаконных митингах нужно приравнять к экстремизму и ввести за такую деятельность уголовную ответственность.

Вассерман также выразил мнение, что оппозиционеры изначально не хотели быть зарегистрированы на выборах в Мосгордуму. По его мнению, именно поэтому они подали подписные листы с фейковыми подписями. «Политический спектакль» дал им повод для массовых беспорядков.