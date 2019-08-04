Минтранс предложил создать в РФ сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей

Москва, 4 августа. Министерство транспорта России рассматривает возможность создания сети высокоскоростных магистралей (ВСМ) по всей стране, об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север — в Питер, — но и на юг — в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении. То есть это сеть», — заявил Дитрих.

Глава Минтранса РФ подчеркнул, что зарубежный опыт эксплуатации ВСМ свидетельствует о значительных преимуществах такой сети. Дитрих привел опыт использования ВСМ в Китае, отметив, что плюсы сети видны в масштабе. Глава ведомства также отметил, что в этой сфере целесообразно реализовывать сразу несколько проектов.

«ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба», — добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, активно обсуждается вопрос создания ВСМ Москва – Казань. Как отметил вице-премьер РФ Максим Акимов, проект не закрыт, на данном этапе обсуждается вопрос очередности реализации веток ВСМ из Москвы в Петербург и Казань. По предварительным оценкам, строительство ВСМ из Москвы в Петербург обойдется в 1,5 тлрн рублей.

В воскресенье, 4 августа, отмечается День железнодорожника. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником и напомнил об огромном значении железных дорог для развития страны. Глава государства отметил достижения работников, в том числе блестящую работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу и Всемирной зимней универсиады в Красноярске, напомнил и о строительстве железнодорожной части Крымского моста.