Россияне заметили следы Photoshop на фото со шпагатом Волочковой

Афины, 4 августа. Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала снимок с традиционным шпагатом на отдыхе в Греции.

Под постом в Instagram с ее размышлениями о жизни и красивым закатом появились комментарии пользователей. Россияне заметили следы Photoshop на фото.

Эффектный бирюзовый купальник и загорелая кожа балерины не отвлекли внимание пользователей.

«Арабеск. Отражение», — написала Волочкова.

Пост набрал более восьми тысяч лайков и сотни комментариев. Россияне стали шутить на тему того, что балерина пытается выглядить привлекательнее.

«Какой неумелый фотошоп! Зачем? Вы же в себе так уверены», — отметил один из пользователей.

Другой пользователь предложил присмотреться к тому месту, где находится талия Волочковой. По его мнению, там есть следы ретуши, от чего «вспучило асфальт» на фото.

Несмотря на резкие комментарии, другие пользователи не стали злорадствовать над балериной. Они похвалили Волочкову за стремление быть лучше.

Ранее балерина рассказала, какой мужчина способен завоевать ее сердце. Она считает, что идеальные отношения строятся на любви и понимании, заботе и внимании, а не на размере кошелька.