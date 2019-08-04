Британские СМИ испугались невидимых российских подлодок

Лондон, 4 августа. Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» могут оказаться невидимыми для британских Военно-морских сил. С таким утверждением выступило издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британских Вооруженных силах.

В Лондоне испугались невидимых российских подлодок. Издание сообщило, что новые субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут представлять угрозу для безопасности Королевства. Как сообщают источники газеты, российские подлодки могут следить за перемещением британского флота и якобы подключаться к коммуникационным кабелям под водой. Издание считает, что это является поводом для увеличения финансирования ВМС Великобритании.

«Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону. Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне», — заявил источник издания в ВС Королевства.

При этом в издании утверждают, что невидимые российские субмарины являются результатом огромных вложений и разработок, сделанных 15-20 лет назад. Благодаря прошлым исследованиям Россия способна производить новый класс невероятно тихих подводных лодок, заявил источник газеты.

Кроме того, издание приводит слова нового главы британских ВМС Тони Рэдакина. Он заявил о «растущей опасности межгосударственных конфликтов в мире», а также пообещал укрепить оборонный потенциал страны для того, чтобы обеспечить Лондону «большую свободу маневра средствами ядерного сдерживания».

Стоит отметить, что британские СМИ регулярно запугивают население Королевства невероятными российским разработками и якобы исходящей от России угрозы. При этом целью таких запугивания является попытка выбить дополнительное финансирование на нужды армии.

Ранее посольство РФ в Лондоне также отметило, что британские СМИ избирательно и предвзято освещают незаконные митинги за рубежом, в том числе в Москве. Однако при освещении акций в Великобритании зарубежная пресса ограничивается от нападок на власти страны.