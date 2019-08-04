«Звездой» провального митинга в Москве стал пьяный мужичок

Москва, 4 августа. Вместо «беспорядков и массовых задержаний», которые пытались устроить оппозиционные лидеры, митинг свелся к выступлению подвыпившего мужчины из толпы.

Несанкционированный митинг в Москве оказался провальным для организаторов в плане попыток устроить шумиху и беспорядки. Полицейские оперативно справлялись с провокациями. В итоге журналистами и обывателями, решившими приобщиться к толпе людей, была найдена новая «звезда», вызвавшая повышенный интерес — мужичок в нетрезвом состоянии, передает «Nation News».

То, что именно его фотографировали и снимали на видео все окружающие, наглядно показало, что на прошедшем незаконном митинге не было ничего, интереснее нетрезвого и абсолютно спокойного мужика. Сам житель Москвы явно не понимал возникшего к нему интереса со стороны людей с камерами. Один из операторов назвал нетрезвого москвича «звездой». Как отмечают активисты, это не удивительно, поскольку громких провокаций, на которые рассчитывали организаторы незаконного мероприятия, не было.

Ранее организаторы незаконных акций в Москве потребовали от столичной мэрии согласовать проведение митинга на Лубянской площади 3 августа. Власти Москвы предложили сторонникам Навального провести акцию на проспекте Академика Сахарова, так как массовое мероприятие на Лубянке приведет к проблемам в работе общественного транспорта, что может помешать планам десятков тысяч жителей столицы. Однако так называемые «оппозиционеры» отозвали заявку на проведение акции 3 августа и прекратили диалог с мэрией Москвы.

По мнению члена Совета Федерации Сергея Цекова, отказ сторонников Навального проводить очередной митинг на проспекте Академика Сахарова связан с низкой численностью участников протестного движения в Москве. Сенатор также добавил, что оппозиционеры специально отказались от проведения митинга на проспекте Академика Сахарова, так как знали, что мэрия не согласует акцию на Лубянской площади.

Комментируя задержания на митинге 3 августа, депутат Госдумы Евгений Федоров, выразил мнение, что призывы к участию в незаконных митингах нужно приравнять к экстремизму и ввести за такую деятельность уголовную ответственность. Федоров считает, что Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие «политики», которые призывали москвичей участвовать в своих сборищах, получали деньги за организацию этих мероприятий.