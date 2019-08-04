Захарова осадила Помпео за слова о «возвращении Крыма в состав Украины»

Москва, 4 августа. Глава Госдепартамента США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления жителей Крыма, по итогам которого полуостров вновь стал территорией России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления на заседании неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым «должен вернуться в состав Украины»​​​. При этом Помпео подчеркнул, что Государственный департамент США активно сотрудничает с властями Украины в вопросе «возвращения Крыма».

Захарова подвергла критике заявление американского дипломата, отметив, что выбор жителей Крыма осуществлялся демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».