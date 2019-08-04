«Большой брат» будет вылавливать в Раде коррумпированных депутатов

Киев, 4 августа. Партия «Слуга народа» предложила использовать современные технологии для борьбы с коррупционной традицией в Верховной раде, об этом рассказал депутат Давид Арахамия.

Голосование за отсутствующих депутатов, так называемое «кнопкодавство», является застарелой коррупционной традицией украинского парламента. В партии президента Украины Владимира Зеленского заявили, что намерены бороться с подобными явлениями, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — рассказал Арахамия в комментарии «Интерфакс-Украина».

Депутат отметил, что программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта позволит выявить аномалии при голосовании и избежать «рисковых групп». Программа будет выявлять аномалии в голосовании и указывать на подозрительные действия. Депутат добавил, что систему, которая будет вылавливать коррупционеров, были решено назвать «Большой брат».

«Она подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь», — объяснил депутат Рады.

Центризбирком Украины объявил результаты голосования по партийным спискам в Раду. Партия Владимира Зеленского набрала 43,16% голосов, за ней идет партия Юрия Бойко с 13,05%, на третьем месте партия бывшего премьера Юлии Тимошенко с 8,18% голосов.

Ранее Зеленский уже предлагал инициативы по внедрению современных технологий в государственные процессы. Президент Украины рассказал, что мечтает о программе «страна в смартфоне». По словам Зеленского, он хочет просматривать на гаджете, какие «чуваки» избираются и какие законопроекты подаются в Раду.