В Сети ответили экс-депутату Рады, назвавшей лесные пожары «местью дикарям московским»

Киев, 4 августа. На Украине объяснили «причину» лесных пожаров в Сибири: во всем, впрочем, как всегда, виноваты «москали», а пожары для них — это «месть». С таким заявлением выступила на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион.

«Ад на земле? Нет. Это правда — месть дикарям московским», — написала Фарион.

Фарион призывает «не ныть» об уничтоженных лесах и ущербе для природы. По ее мнению, окружающая среда — заложница «извечного врага» украинцев.

Телеканал «360» напоминает, что Фарион уже не в первый раз пытается попасть в топ новостных агентств за счет русофобских заявлений. Ранее она называла русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой страны. По ее мнению, все носители русского языка — рабы или оккупанты.

Отметим, что далеко не все читатели блога Фарион разделяют ее мнение. При этом с критикой в ее адрес выступают не только русскоязычные пользователи соцсети, но и украинцы.

«НЕ злорадствуйте. Там тоже люди», — обратилась к депутату Наталия Кулик.

«Фарион — сторонница фашистов. Какая из нее националистка?», — обратила внимание Irina Оvcharenko.

«Это страшная беда, ребята, и не важно, где она случилась…Что наше современное человечество своим детям оставит, если так не беречь и уничтожать природу», — пишет Эльвира Новак.

«Читаю и просто ужасаюсь. Сколько же ненависти и злорадства в людях!!! Правду говорят: нет плохой нации, есть плохие люди!» — комментирует пост Фарион Elena Elena.

«Вы мозг включите, эта кара всем нам!!! Какие выбросы в атмосферу сейчас идут? (О погибшем животном мире вообще…). Все помнят чем мы дышим и как это вырабатывается!!! Чему радуются люди, которые считают что это наказание только и исключительно россиянам. Я не пойму», — негодует Anna Havrylenkova.

«Все это очень печально. Удивляюсь «кровавым комментам». Многие глупы… Подумайте, люди, глобально: сколько стран сибирские леса, которые сейчас горят, снабжают кислородом? Сколько стран кислородом снабжают вырубленные Карпаты??? Это гибель всему!!!» — обратилась к комментаторам Юлия Серова.

«Люди, какие вы все злые! Радуетесь чужому горю! Поэтому все везде охрененно! И в Грузии, и в Украине и в России! Что у вас в головах?» — пишет Анжела Мойсанова.

Напомним, накануне сообщалось, что военные транспортники Минобороны РФ потушили почти половину пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Огнем была охвачена территория площадью в 1 млн 100 тыс. га. При этом военным удалось потушить 450 тыс. га. За три дня работы авиация Минобороны сбросила 3,5 тыс. тонн воды.