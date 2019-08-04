Депутат Госдумы назвал недопустимым вмешательство США и ФРГ в российские выборы

Москва, 4 августа. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил о недопустимости вмешательства США и Германии во внутренние дела России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство планирует направить официальные обращения властям США и Германии в связи с вмешательством их дипломатов и государственных СМИ в избирательные процессы в РФ.

По ее словам, посольство США в Москве опубликовало подробную информацию о незаконной акции протеста, которая состоялась 3 августа в российской столице. При этом некоторые представители американского посольства активно комментировали итоги несанкционированного митинга в Москве.

Кроме того, к вмешательству во внутренние дела России оказались причастны американские и немецкие СМИ. Так, немецкая общественная телерадиокомпании опубликовала новостное сообщение на русском языке, в котором содержались призывы к участию в несогласованной акции.

Швыткин подчеркнул, что подобные действия американской и немецкой стороны являются прямым вмешательством во внутренние дела России. По словам парламентария, подобная деятельность является откровенным подстрекательством.

«К великому сожалению, это еще раз подчеркивает ангажированность некоторых оппозиционеров со стороны западных стран, в том числе США и Германии», — отметил Швыткин.

Он также напомнил, что еще недавно США на каждом углу трубили о так называемом «вмешательстве» России в выборы американского президента, которые состоялись в 2016 году. При этом американские власти сами грубо вмешиваются в дела суверенных государств.

«Соединенные Штаты сами грубо попирают все нормы международного права о невмешательстве во внутренние дела других стран и грубо их нарушают», — добавил Швыткин.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся несанкционированный митинг, который был организован сторонниками скандального блогера Алексея Навального. Основными организаторами незаконной акции протеста стали Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. Поводом для проведения акции стал отказ Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать сторонников Навального в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.

При этом все так называемые «независимые кандидаты были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах «независимых кандидатов» были обнаружены «мертвые души».