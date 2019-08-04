Пригожин рассказал, каким человеком был Вилли Токарев

Москва, 4 августа. Известный российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин отреагировал на новость о смерти композитора Вилли Токарева.

Иосиф Пригожин рассказал, что неоднократно встречался с Токаревым.

«Это печальная новость. Печально, когда уходят люди, песни которых мы слушали еще в детстве или юности», отметил он, пишет Nation News.

Продюсер признался, что вырос на других песнях, но многое из творчества Токарева ему по-настоящему запомнилось. Пригожин считает, что композитор был очень добрым и приятным, любезным человеком.

«Отец шансона» скончался на 85-м году жизни. Информации о причинах его смерти пока нет. Уход из жизни Вилли Токарева стал большой неожиданностью для его коллег.

Звезды русского шансона Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская заявили, что не могут поверить в эту новость. По словам Шуфутинского, с Токаревым у него связано буквально полжизни.

Вилли Токарев (настоящее имя Вилен Токарев) родился на Северном Кавказе, сотрудничал с Александром Броневицким и Эдитой Пьехой. После эмиграции в США он записал более 20 альбомов, был популярен в русскоязычной части Нью-Йорка.

В 90-е годы выступал в Москве, а затем окончательно вернулся в Россию.