Активистки провели акцию в поддержку сестер Хачатурян в Петербурге. ФАН-ТВ

Митинг в поддержку сестер Хачатурян прошел в Петербурге. Согласованная акция началась у Финляндского вокзала в 14 часов. Ее организовали активистки сообщества «Восьмая инициативная группа». Они известны своей борьбой за права женщин в Северной столице.

Одна из участниц акции, фем-активисктка и художница Леля Нордик, рассказала корреспонденту ФАН о целях акции.

«Мы хотим, добиться того, чтобы люди, которые чувствуют себя небезопасно в семье, которые подвергаются насилию в отношениях со своими мужьями, родственниками, партнерами, получали бы профессиональную защиту и гарантию безопасности. Соответственно, закон, за который мы боремся, должен давать гарантию, что если человек попал в ситуацию насилия, государство обязано ему помочь. Также мы добиваемся того, чтобы женщины не сидели в тюрьме за самооборону. По результатам недавних исследований, 80% женщин, которые сейчас сидят в тюрьме, сидят там именно за самооборону. Это катастрофическая ситуация, с этим нужно что-то делать срочно», — убеждена активистка.

Безопасность обеспечили сотрудники спецслужб: при большом потоке людей они использовали дополнительные рамки. По данным МВД, на площадь Ленина пришли около тысячи человек. По признанию собравшихся, митинг прошел в спокойной обстановке. Многие отмечали, что рады тому, что проблему перестали замалчивать.

«Я очень рада, тому, как много людей пришло. Не только молодые, не только женщины. Я рада, что люди перестали молчать и эта тема больше не будет скрыта от глаз общественности», — подчеркнула студентка Анна Жигат.

По итогу двухчасовой встречи участники собрали подписи, и планируют подать документы на рассмотрение закона о домашнем насилии. В толпе виднеются плакаты «Самооборона – не преступление», «Избивать нельзя любить».

«Я хочу, чтобы приняли закон о домашнем насилии, ввели охранные ордера. Чтобы сестер Хачатурян оправдали, сняли с них все обвинения, и чтобы в стране появилось больше кризисных центров и убежищ для пострадавших от насилия», — поделилась еще одна активистка Лиза Верная.

Ранее акцию планировали провести 27 июля, но власти предложили альтернативную дату из-за празднования дня Военно-морского флота.

В толпе на митинге то и дело появлялись провокаторы. Они выкрикивали политические лозунги, не имеющие отношения к акции, и разворачивали плакаты о выборах в столице.

Напомним, поводом для проведения акции стало расследование дела в отношении сестер Хачатурян. По версии обвинения, летом прошлого года они убили своего отца. По показаниям самих девочек, причиной послужило продолжительное издевательство отца над ними, в том числе и сексуального характера. Следствие предъявило им обвинение по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору», она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Для младшей из сестер, которой ещё нет 18 лет — до 10 лет.