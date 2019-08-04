Число задержанных за беспорядки на митинге 27 июля в Москве увеличилось до девяти

Москва, 4 августа. Следователи задержали еще троих участников массовых беспорядков на несанкционированном митинге 27 июля в Москве, об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным СК, задержаны Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Число задержанных увеличилось до девяти. Им предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса РФ за участие в беспорядках. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В СК отметили, что задержанные принимали активное участие в незаконной акции и устраивали беспорядки. От действий задержанных пострадали прохожие, не принимавшие участия в незаконной акции, кроме того, был причинен ущерб имуществу граждан и организаций.

В настоящий момент сотрудники СК РФ ведут допрос задержанных. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу. Мероприятия по установлению личностей участников беспорядков продолжаются.

Незаконный митинг так называемой «оппозиции» прошел 27 июля в центре Москвы. Поводом для проведения несогласованной акции стал отказ Мосгоризбиркома допустить соратников блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и других — до выборов в Мосгордуму. У так называемых «независимых кандидатов» было выявлено огромное количество поддельных подписей, также автографы за «оппозиционеров» поставили уже давно умершие люди.

Более того, было установлено, что Соболь даже организовала специальную подпольную фабрику, где нанятые молодые люди заполняли подписные листы в ее поддержку «мертвыми душами». Юристку «ФБК» и других «самовыдвиженцев» задерживали за призывы к массовым беспорядкам, 3 августа Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей.