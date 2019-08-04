Порошенко грозит новое уголовное дело за отдых на Мальдивах по липовым документам

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Киев, 4 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи в 2018 году отправились на отдых на Мальдивы по липовым паспортам. Об этом сообщил бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов в своем telegram-канале.

По словам Портнова, в январе 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей провел семидневный отпуск на Мальдивах. При этом Порошенко и члены его семьи использовали для поездки за границу паспорта на чужие имена. Экс-советник Януковича отметил, что в ближайшее время по данному факту будет возбуждено новое уголовное дело в отношении Порошенко.

Портнов также добавил, что намерен ходатайствовать о привлечении в качестве свидетелей сотрудников аэропорта, водителей, пограничников, охранников и сотрудников таможни.

«Нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых оффшоров», — пояснил Портнов.

Напомним, в начале 2018 года украинские журналисты сообщили о тайном отдыхе Порошенко и членов его семьи на Мальдивах. По их данным, Порошенко и члены его семьи вылетели из Киева на Мальдивы 1 января 2018 года на борту чартерного рейса. На борту чартера были зарегистрированы пассажиры под именами: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко и Ольга Герасименко. Однако в действительности на борту самолета находился экс-президент Украины и члены его семьи, которые дважды пересекли границу по паспортам, выданным на чужие имена. На свой новогодний отдых Порошенко потратил около 500 тысяч долларов. Президент Украины заплатил 276 тысяч долларов за проживание, а также взял с собой более 37 тысяч долларов наличными на дополнительные расходы.

Стоит отметить, что за последний месяц Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко.