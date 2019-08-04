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Киркоров во Франции показал детям шоу со стриптизом

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Киркоров во Франции показал детям шоу со стриптизом

Париж, 4 августа. Российский певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином сходил на шоу для взрослых. Об этом он написал в Instagram.

Известный исполнитель отправился на отдых во Францию. Он решил, что отличную компанию ему составят дети. Семья Киркоровых посетила ночной клуб, где показывали шоу со стриптизом.

В Stories поп-король показал видео с наследниками, которые вместе с ним проводят время в развлекательном заведении Сен-Тропе Le Quai.

В этом баре дорогое меню и приятная атмосфера. Судя по отчету музыканта, ему понравилось выступление артистов бара.

 «Вот такая вечеринка», – написал он

Днем ранее Киркоров вместе с детьми прокатился на американских горках. Ему понравился местный парк развлечений.

Семилетние дети Киркорова на своих страницах в Instagram написали, что в их семье появилось три кролика. Они предложили подписчикам придумать имена для питомцев.

До сих пор неизвестно, кто является мамой детей артиста. Сам Киркоров не раскрывает эту информацию. По версии СМИ, это близкая подруга певца, которая живет вместе с Аллой-Викторией и Мартином.

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