В Госдуме предложили лишить Соболь возможности прикрываться ребенком от ареста

Агрессивное поведение рецидивистки Любови Соболь, устраивающей массовые беспорядки на улицах Москвы, должно стать толчком для ужесточения законодательства России об административных правонарушениях. Нельзя нарушителям позволять цинично «злоупотреблять правом» и использовать юридические послабления в свою пользу.

В последние три недели Москва страдает от массовых беспорядков, организованных так называемой оппозицией после отказа МГИК зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за недействительных и поддельных подписей. В период с 14 июля по 4 августа в столице прошло восемь незаконных акций на Тверской улице и Трубной площади. Из-за действий «независимых кандидатов» и их провокаторов, подставляющих и москвичей под дубинки ОМОНа, полиция суммарно задержала на нелегальных митингах около 1700 человек.



Правоохранительные органы отреагировали на происходящий в городе хаос и в конце июля отловили всех зачинщиков, призывающих москвичей нарушать закон и выходить на несанкционированные акции. По итогу судебных разбирательств Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Константин Янкаускас за организацию незаконных митингов в столице получили наказание в виде административного ареста. И лишь Любовь Соболь смогла ускользнуть от заключения в спецприемнике.

Закон на страже женщин и детей

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь осталась на свободе благодаря социально ориентированному российскому законодательству, которое отстаивает интересы материнства. Это сделано намеренно в силу принципиальной позиции государства по защите прав женщин, материнства и детей.

Протекторат обеспечен Конституцией и закреплен в статьях 7 и 38 основного закона. Заложенные конституционные основы служат базисом для создания целых государственных институтов, влияют на законотворческие инициативы и суть самих нормативно-правовых актов. И, хоть часть 2 статьи 38 конституции декларирует, что забота о детях и их воспитание — равное право и обязанность родителей, но женщина защищена сильнее. Это хорошо видно по административному, уголовному и семейному законодательству.

При распаде семьи и судебных разбирательствах судьи зачастую встают на сторону женщин при разделе имущества и определении места жительства ребенка. Государственная система достаточно жестко относится к неплательщикам алиментов. В уголовном праве беременность и материнство — это обстоятельства, смягчающие наказание. В некоторых случаях даже возможна отсрочка наказания и запрет на обязательные, принудительные и исправительные работы (статьи 61 и 82 УК РФ). Госорганы также обеспечивают женщинам воспитательный процесс в пенитенциарных учреждениях.

Послабления также касаются административного законодательства. Самая жесткая мера — временное лишение свободы — к беременным и имеющим несовершеннолетних детей женщинам не применяется. Именно это и помогло Любови Соболь, воспитывающей пятилетнюю дочь, остаться на свободе. Тем временем имеющий двоих детей Алексей Навальный законно отбывает наказание в виде 30 суток лишения свободы за то же правонарушение.

Соболь эксплуатирует материнство

Обратим внимание, что Соболь, как юрист, хорошо понимает суть российского законодательства, но в силу своей аморальности цинично и бесцеремонно эксплуатирует социальные гарантии государства для достижения политических дивидендов. Для нее материнство — лишь прикрытие. Об этом можно говорить смело, потому что о своей дочери юрист ФБК вспомнила лишь во время задержания до незаконного митинга 27 июля, начав демонстрировать всем в социальных сетях свой паспорт.

Однако подельница Навального с 16 июля дома не ночует и воспитанием ребенка не занимается, так как «голодает» в «Центре сбора подписей», о чем она сама с гордостью рассказывала в Facebook. Что это, если не попытка использовать ребенка в качестве ширмы?

О том, что Соболь поставила материнство себе в услужение, можно судить и по ее дальнейшей провокационной деятельности. Понимая, что длительное время ничего страшнее штрафа ей не грозит, юрист ФБК использовала все доступные медийные ресурсы для призыва людей выйти на незаконные акции в Москве. При деятельном участии работницы фонда было организовано шесть несанкционированных митингов на Трубной площади с 14 по 19 июля. А также две крупные нелегальные акции 27 июля и 3 августа, закончившиеся массовыми беспорядками, многочисленными провокациями, остановками движения транспорта, повреждением имущества, столкновениями с полицией. При этом в толпе были активисты с перцовыми баллончиками, травматическим оружием, ножами, дубинками и другими запрещенными предметами.

Беззащитные женщины, старики и дети вполне могли стать жертвами вооруженных хулиганов и агрессии разбушевавшейся толпы. Но Соболь это не интересовало, равно как и недовольство москвичей, стоявших в пробках. Или крики боли пациентов, ждущих прибытия бригады скорой помощи, тоже застрявшей в дорожных заторах из-за нелегальных митингов. Был бы кто-то другой на ее месте, полиция и суд быстро бы определили нарушителя в спецприемник. Но не Соболь — она же мать.

Юрист ФБК, прикрывающаяся от правосудия дочкой, легкомысленно относится к тому факту, что у нее на руках имеется два официальных судебных решения со штрафами (30 и 300 тыс. рублей) по статье 20.2 КоАП РФ, а сама она фигурант двух уголовных дел по статье 212 УК РФ. Если суд вынесет решение еще по одному незаконному митингу, то Соболь рискует сама стать обвиняемой по статье 212.1 УК РФ. Учитывая количество мероприятий на Трубной, перспектива уже не кажется столь призрачной.

Ужесточение КоАП — как необходимость

Агрессивное поведение дважды привлеченной к ответственности Любови Соболь, устраивающей массовые беспорядки на улицах Москвы, должно послужить толчком для ужесточения административного законодательства. Существующие санкции не обеспечивают должного воспитательного воздействия и не в полной мере отбивают желание организовывать нелегальные массовые акции. Недобросовестные граждане вроде Соболь цинично злоупотребляют правом, используют юридические послабления в свою пользу и создают потенциально опасные ситуации, которые могут выйти из-под контроля и привести к жертвам.

Это недопустимо, так как в обществе создается атмосфера вседозволенности и повышается риск роста числа желающих эксплуатировать государственные гарантии и прочих нарушителей. Рассуждая на эту тему, можно прийти к следующим выводам.

Как минимум стал актуален вопрос гендерного уравнивания субъектов в рамках статьи 3.9 КоАП РФ. Женщины, пускай и воспитывающие несовершеннолетних детей, должны отбывать административное наказание, если их систематические противоправные действия, сопряженные с неуважением закона и неучастием в жизни ребенка, имеют высокую общественную опасность.

Напомним, что юрист ФБК не живет дома уже более 20 дней. В случае с уличными беспорядками из-за призывов Соболь в опасности сомневаться не приходится: восемь незаконных акций за 21 день — более чем достаточно. В современном социуме и при полной семье оставить ребенка на попечение второго супруга или родителей на краткий срок не является проблемой.

Систематичность, неуважение закона, высокая опасность, длительное и намеренное неучастие в воспитании ребенка должны стать критериями, при которых женщину, имеющую несовершеннолетнего ребенка, нужно было бы оставить в спецприемнике в воспитательных целях суток на десять в рамках исключительной меры. После ужесточения законодательства Любовь Соболь больше не смогла бы цинично нарушать общественный порядок и портить москвичам отдых в выходные дни, пользуясь своим положением. А в камере она успела бы обдумать перспективы долголетнего пребывания в настоящей тюрьме рядом с серьезными уголовниками.

Швабру в руки Соболь

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Любовь Соболь, многократно и дерзко нарушая закон, использует своего ребенка в качестве заложника.

«Совершая свои намеренные выкрутасы, Соболь о ребенке не думала, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Ей было на своего ребенка ровным счетом наплевать ровно до тех пор, пока ребенок не стал для нее просто щитом и возможностью избежать законного наказания. То есть она использует ребенка как заложника. Как [лидер банды террористов Шамиль] Басаев в свое время сделал, когда взял детей в заложники. Соболь точно так же берет своего ребенка в заложники и говорит: либо вы делаете плохо моему ребенку — и закон восторжествует, либо вы идете на то, чтобы я по закону не отвечала за свои правонарушения, тогда ребенок не останется без мамы».

Виталий Милонов считает, что Соболь манипулирует своей ролью матери, и это парламентария глубоко возмущает.

«Это мерзко, подло и низко, — говорит он. — Так же низко, как и то, что некоторые люди по ее призыву пошли на субботнюю акцию с детьми. Я, как родитель более настоящий, чем они, считаю низостью использовать детей в качестве живого щита, в качестве отмазки. И раз уж Соболь не посадили, ее нужно оштрафовать так, чтобы она в следующий раз задумалась, что, если ты призываешь людей совершать преступление, толкаешь их на это преступление, это не должно остаться безнаказанным. Иначе завтра эта Соболь и еще несколько таких, как она, снова будут использовать несчастных детишек в качестве индульгенции от наказания, которого они действительно заслуживают».

Милонов поддержал идею ужесточения административного наказания и пересмотра статей КоАП РФ, невзирая на наличие у нарушившей закон женщины несовершеннолетних детей. Однако парламентарий также предложил свой вариант воспитательного воздействия.

«Считаю, что в этом случае заменой административному аресту должно быть наказание, которое не отразится на ребенке, но отразится на самой Соболь. Например, исправительные работы в течение двух месяцев. Чтобы ребенок наконец-то увидел положительный пример от своей мамы. Что это не просто фармазонщица, которая, по мнению многих, занимается обналом биткоинов, а деловой человек».

По словам парламентария, Соболь должна показать пример ребенку и доказать, что она человек труда, для которого убирать улицы — почетное уважаемое дело.