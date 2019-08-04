Марков рассказал, как Запад заставляет беззубую оппозицию вмешиваться в выборы в РФ

Министерство иностранных дел России направит официальные обращения к США и ФРГ по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела РФ в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве, рассказала официальный спикер МИД Мария Захарова.

«Из Интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила Захарова.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, как Запад пытается влиять на происходящее в нашей стране. По словам политолога, так называемые «оппозиционеры» хотели бы реализовать в РФ украинский сценарий.

«Я считаю, что происходили массовые беспорядки большого масштаба. И цель их была — создать политическую машину вроде украинского Майдана с целью создания государственного переворота, отстранения от власти Владимира Путина, и насаждения режима типа киевской хунты», — рассуждает аналитик.

Эксперт считает, что если бы враги нашей страны сумели бы реализовать свою идею, то в будущем бы попытались развалить наш оборонный потенциал.

«В последующем они попытались бы ликвидировать Россию, ее ракетно-ядерный потенциал и установить контроль над ее природными ресурсами. Это большой план, частью которого является выход оппозиции за законные рамки, а также создание ситуации, в которой оппозиционные структуры нарушают закон», — продолжает политический аналитик.

Собеседник ФАН считает, что государственный антиконституционный переворот на Украине организовали именно западные специалисты.

«Я полагаю, что политтехнологи, то есть субъекты или драйверы этого процесса, — те же самые, что и на Евромайдане. То есть спецслужбы США и Великобритании», — резюмировал Сергей Марков.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в свою очередь подчеркнул, что действия сателлитов Вашингтона являются попыткой вмешаться во внутренние дела России.

«Я не специалист, но не могу не отметить, что западные СМИ очень активно комментируют происходящее в России. Эти публикации формируют у читателя определенную точку зрения, они направлены на то, чтобы повлиять на результаты выборов в нашей стране. Насколько эти попытки будут успешны — вопрос другой, но их однозначно нужно пресекать, поскольку дела нашей страны — эта дела нашей страны», — заключил Алексей Филиппов.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся незаконный митинг, организаторами которого выступили последователи одиозного блогера Алексея Навального. Ранее им было отказано в регистрации в депутаты Московской государственной думы из-за неверных подписей, а также значительного количества подделок. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, поправ закон, начали зазывать людей на противоправные мероприятия. Несмотря на то, что некоторые участники этого несогласованного митинга вели себя агрессивно, полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила безопасность жителям Москвы и туристам.