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Политика

Марков рассказал, как Запад заставляет беззубую оппозицию вмешиваться в выборы в РФ

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МИД РФ ответил Западу, попытавшемуся вмешаться во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел России направит официальные обращения к США и ФРГ по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела РФ в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве, рассказала официальный спикер МИД Мария Захарова.

«Из Интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила Захарова.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, как Запад пытается влиять на происходящее в нашей стране. По словам политолога, так называемые «оппозиционеры» хотели бы реализовать в РФ украинский сценарий.

«Я считаю, что происходили массовые беспорядки большого масштаба. И цель их была — создать политическую машину вроде украинского Майдана с целью создания государственного переворота, отстранения от власти Владимира Путина, и насаждения режима типа киевской хунты», — рассуждает аналитик.

Эксперт считает, что если бы враги нашей страны сумели бы реализовать свою идею, то в будущем бы попытались развалить наш оборонный потенциал.

«В последующем они попытались бы ликвидировать Россию, ее ракетно-ядерный потенциал и установить контроль над ее природными ресурсами. Это большой план, частью которого является выход оппозиции за законные рамки, а также создание ситуации, в которой оппозиционные структуры нарушают закон», — продолжает политический аналитик.

МИД РФ ответил Западу, попытавшемуся вмешаться во внутренние дела страны

Собеседник ФАН считает, что государственный антиконституционный переворот на Украине организовали именно западные специалисты.

«Я полагаю, что политтехнологи, то есть субъекты или драйверы этого процесса, — те же самые, что и на Евромайдане. То есть спецслужбы США и Великобритании», — резюмировал Сергей Марков.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в свою очередь подчеркнул, что действия сателлитов Вашингтона являются попыткой вмешаться во внутренние дела России.

«Я не специалист, но не могу не отметить, что западные СМИ очень активно комментируют происходящее в России. Эти публикации формируют у читателя определенную точку зрения, они направлены на то, чтобы повлиять на результаты выборов в нашей стране. Насколько эти попытки будут успешны — вопрос другой, но их однозначно нужно пресекать, поскольку дела нашей страны — эта дела нашей страны», — заключил Алексей Филиппов.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся незаконный митинг, организаторами которого выступили последователи одиозного блогера Алексея Навального. Ранее им было отказано в регистрации в депутаты Московской государственной думы из-за неверных подписей, а также значительного количества подделок. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, поправ закон, начали зазывать людей на противоправные мероприятия. Несмотря на то, что некоторые участники этого несогласованного митинга вели себя агрессивно, полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила безопасность жителям Москвы и туристам.

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