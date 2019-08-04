Москвичи высмеяли в Сети провальный митинг «оппозиции»

Москва, 4 августа. Незаконный митинг в поддержку «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму, уличенных в подделке подписей, прошел в Москве в субботу. Мероприятие оказалось довольно непопулярным и скучным, поэтому прозападным СМИ пришлось долго искать нужные сюжеты.

Очередной незаконный митинг «оппозиции» посетили 1,5 тысячи человек, как и всегда, основную массу составили журналисты прозападных изданий. Однако акция оказалась настолько провальной, что журналисты цеплялись буквально за каждую провокацию со стороны участников.

Непопулярность незаконной акции обеспечили сомнительная репутация организаторов и плохая погода: небольшой дождь заставил участников акции пересмотреть свои «оппозиционные» взгляды.

Журналист и политтехнолог Марина Юденич считает, что одной из причин провала так называемых оппозиционных кандидатов — Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других – является элементарное незнание истории. По словам Юденич, «барышни-курсистки и субтильные студенты» могут сколько угодно бегать с плакатами, их незаконные акции обречены на провал. Настоящие революции всегда совершают «матросы, обстоятельные крестьяне и угрюмые рабочие», особенно если они голодные. Как показывают провальные митинги «оппозиции», большинство москвичей не только не поддерживают акции, но скорее возмущены бессмысленными митингами, которые создают угрозу безопасности.

Блогер Сергей Колясников удивился, как «непрофессионально» прозападные журналисты освещают незаконные акции. Колясников предложил журналистам добавить немного остроты: если уж врать, то до конца.

«Ну кто так пишет, черт возьми. Мировым СМИ нужна кровь и кишки, а не синяк на коленке», – возмутился он.

Блогер провел «мастер-класс» и с сарказмом показал, как надо работать.

«Несовершеннолетнего два раза ударили автозаком по голове, Алика Шарапова положили на асфальт, заломили ему руки, наступили на ногу и оторвали ее. Ну и так далее», — пошутил Колясников.

Кроме того, Колясников обратил внимание на активность юристки «ФБК» и соратницы Алексея Навального, которую уличили в фальсификации подписей. Блогер напомнил, что Соболь уже голодает 21-й день, однако два здоровенных правоохранителя ее еле держат.

Журналист Максим Кононенко также обратил внимание на отчаяние журналистов. Незаконный митинг получился настолько бессмысленным и скучным, что работники СМИ хватались за каждую выходку.

Кроме того, в Сети отметили, что в свой выходной день москвичи предпочли провести время на природе и посетить фестиваль шашлыков. На мероприятие пришло в 60 раз больше человек, чем на незаконный митинг. Оказалось, что дегустация шашлыка представляет для москвичей больший интерес, чем липовый митинг и поставленные провокации «оппозиции».

Также популярностью в Сети пользуется курьезный снимок лежащего на лавочке мужчины. Подвыпивший горожанин мирно спит под чутким надзором ОМОНа. Пользователи отметили, что фотография прекрасно иллюстрирует незаконное сборище в Москве.

Напомним, оппозиция провела несогласованные акции в центре Москвы из-за недопуска «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы, потому что при проверке документов обнаружил в подписных листах огромное количество фейковых подписей и данные давно умерших москвичей. В числе незарегистрированных кандидатов оказалась и скандальная Соболь. Накануне Щербинский районный суд Москвы присудил Соболь штраф в размере 300 тысяч рублей.