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Москвичи высмеяли в Сети провальный митинг «оппозиции»

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Москвичи высмеяли в Сети провальный митинг «оппозиции»

Москва, 4 августа. Незаконный митинг в поддержку «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму, уличенных в подделке подписей, прошел в Москве в субботу. Мероприятие оказалось довольно непопулярным и скучным, поэтому прозападным СМИ пришлось долго искать нужные сюжеты.

Очередной незаконный митинг «оппозиции» посетили 1,5 тысячи человек, как и всегда, основную массу составили журналисты прозападных изданий. Однако акция оказалась настолько провальной, что журналисты цеплялись буквально за каждую провокацию со стороны участников.

Непопулярность незаконной акции обеспечили сомнительная репутация организаторов и плохая погода: небольшой дождь заставил участников акции пересмотреть свои «оппозиционные» взгляды.

Журналист и политтехнолог Марина Юденич считает, что одной из причин провала так называемых оппозиционных кандидатов — Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других – является элементарное незнание истории. По словам Юденич, «барышни-курсистки и субтильные студенты» могут сколько угодно бегать с плакатами, их незаконные акции обречены на провал. Настоящие революции всегда совершают «матросы, обстоятельные крестьяне и угрюмые рабочие», особенно если они голодные. Как показывают провальные митинги «оппозиции», большинство москвичей не только не поддерживают акции, но скорее возмущены бессмысленными митингами, которые создают угрозу безопасности.

В Сети объяснили, почему незаконный митинг «оппозиции» обречен на провал

Блогер Сергей Колясников удивился, как «непрофессионально» прозападные журналисты освещают незаконные акции. Колясников предложил журналистам добавить немного остроты: если уж врать, то до конца.

«Ну кто так пишет, черт возьми. Мировым СМИ нужна кровь и кишки, а не синяк на коленке», – возмутился он.

Блогер провел «мастер-класс» и с сарказмом показал, как надо работать.

«Несовершеннолетнего два раза ударили автозаком по голове, Алика Шарапова положили на асфальт, заломили ему руки, наступили на ногу и оторвали ее. Ну и так далее», — пошутил Колясников.

Кроме того, Колясников обратил внимание на активность юристки «ФБК» и соратницы Алексея Навального, которую уличили в фальсификации подписей. Блогер напомнил, что Соболь уже голодает 21-й день, однако два здоровенных правоохранителя ее еле держат.

В Сети объяснили, почему незаконный митинг «оппозиции» обречен на провал

Журналист Максим Кононенко также обратил внимание на отчаяние журналистов. Незаконный митинг получился настолько бессмысленным и скучным, что работники СМИ хватались за каждую выходку.

В Сети объяснили, почему незаконный митинг «оппозиции» обречен на провал

Кроме того, в Сети отметили, что в свой выходной день москвичи предпочли провести время на природе и посетить фестиваль шашлыков. На мероприятие пришло в 60 раз больше человек, чем на незаконный митинг. Оказалось, что дегустация шашлыка представляет для москвичей больший интерес, чем липовый митинг и поставленные провокации «оппозиции».

Также популярностью в Сети пользуется курьезный снимок лежащего на лавочке мужчины. Подвыпивший горожанин мирно спит под чутким надзором ОМОНа. Пользователи отметили, что фотография прекрасно иллюстрирует незаконное сборище в Москве.

В Сети объяснили, почему незаконный митинг «оппозиции» обречен на провал

Напомним, оппозиция провела несогласованные акции в центре Москвы из-за недопуска «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы, потому что при проверке документов обнаружил в подписных листах огромное количество фейковых подписей и данные давно умерших москвичей. В числе незарегистрированных кандидатов оказалась и скандальная Соболь. Накануне Щербинский районный суд Москвы присудил Соболь штраф в размере 300 тысяч рублей.

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