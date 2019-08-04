Скончался Вилли Токарев. События дня. ФАН-ТВ

Скончался Вилли Токарев Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила его семья. 22 мая стало известно об экстренной госпитализации певца. Он находился в реанимации одной из клиник Москвы. Артист эстрады, был автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. На его счету такие популярные композиции как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна». За их исполнение он удостаивался премии «Шансон года» в номинации «Лучший певец». Также он написал известные произведения, «Кто виноват?», для Анатолия Королева, «Дождь» для Эдиты Пьехи и другие. Напомним, в 1974 Токарев переехал в США, где успел поработать и уборщиком, и почтальоном, и таксистом, а в итоге стал настоящим кумиром русскоязычной эстрады. Впервые в СССР он прилетел с концертами в 1989 году. О месте захоронения и дате прощания пока не сообщается.

Реакция Крыма на заявления США Крымчан не интересует позиция Вашингтона в отношении принадлежности полуострова. Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя выступление госсекретаря США Майка Помпео. «Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, а то, что там заявляют власти США по этому поводу, крымчан и всех россиян не волнует. Пусть лучше они занимаются своими внутренними проблемами», — подчеркнул Ефим Фикс. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обозначил позицию Вашингтона, отметив: «Крым должен вернуться». Кроме того, он сообщил, что Вашингтон сотрудничает с новым властями Украины. Госсекретарь США выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский «найдет более креативный набор идей». Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. «За» проголосовали 96% крымчан. Однако Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт навсегда», Крым является полноправным регионом России.