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Поборовшая рак супруга Асада поблагодарила сирийских врачей

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Поборовшая рак супруга Асада поблагодарила сирийских врачей

Дамаск, 4 августа. Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщила президентская канцелярия.

Сотрудники президентской канцелярии поздравили в Telegram Асму Асад с победой над болезнью. Они отметили, что супруга Башара Асада боролась с онкологическим заболеванием «всеми силами и с верой».

«Я горжусь тем, что выздоровела благодаря помощи сирийских врачей, что говорит о высоком уровне отечественной медицины», — сказала она в эфире канала «Сурия».

Первая леди поблагодарила врачей и каждого жителя Сирии, который ее поддерживал. Она пожелала всем болеющим скорейшего выздоровления. Асма Асад надеется, что в республике наступит мир и процветание «с Божьей помощью».

Опухоль груди у супруги президента обнаружили в августе 2018 года. Медики выявили болезнь на ранней стадии. В конце января она перенесла операцию по удалению раковой опухоли.

Поборовшая рак супруга Асада поблагодарила сирийских врачей

После продолжительно курса реабилитации Асма Асад окончательно поправилась. Супруга сирийского лидера занимается благотворительностью. Она часто навещает больных детей и сирот.

Весной прошлого года по ее инициативе в Дамаске был создан центр протезирования «Хамиш». В нем работают более сотни квалифицированных специалистов. Они помогают людям, потерявшим конечности, вернуться к полноценной жизни.

Сотни мирных жителей, в том числе дети, подрывались на оставленных террористами минах и взрывных устройствах. Обученные российскими военными сирийские саперы проводят гуманитарное разминирование в различных районах страны.

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