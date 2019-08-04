Дамаск, 4 августа. Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщила президентская канцелярия.

Сотрудники президентской канцелярии поздравили в Telegram Асму Асад с победой над болезнью. Они отметили, что супруга Башара Асада боролась с онкологическим заболеванием «всеми силами и с верой».

«Я горжусь тем, что выздоровела благодаря помощи сирийских врачей, что говорит о высоком уровне отечественной медицины», — сказала она в эфире канала «Сурия».

Первая леди поблагодарила врачей и каждого жителя Сирии, который ее поддерживал. Она пожелала всем болеющим скорейшего выздоровления. Асма Асад надеется, что в республике наступит мир и процветание «с Божьей помощью».

Опухоль груди у супруги президента обнаружили в августе 2018 года. Медики выявили болезнь на ранней стадии. В конце января она перенесла операцию по удалению раковой опухоли.

После продолжительно курса реабилитации Асма Асад окончательно поправилась. Супруга сирийского лидера занимается благотворительностью. Она часто навещает больных детей и сирот.

Весной прошлого года по ее инициативе в Дамаске был создан центр протезирования «Хамиш». В нем работают более сотни квалифицированных специалистов. Они помогают людям, потерявшим конечности, вернуться к полноценной жизни.

Сотни мирных жителей, в том числе дети, подрывались на оставленных террористами минах и взрывных устройствах. Обученные российскими военными сирийские саперы проводят гуманитарное разминирование в различных районах страны.