Солонников заявил, что «оппозиция» пытается расшатать ситуацию в РФ в преддверии выборов

Москва, 4 августа. Сторонники одиозного блогера Алексея Навального намеренно устраивали массовые беспорядки на незаконном митинге в Москве, чтобы создать «красивую картинку» для западных СМИ. Об этом заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, истинные цели так называемой «оппозиции» стали понятны еще на этапе согласования протестной акции в Москве. Организаторы беспорядков сначала подали заявку в мэрию на проведение митинга, однако тут же ее отозвали после согласования акции в другом месте.

Столичные власти предложили сторонникам Навального провести акцию на проспекте Академика Сахарова, однако «оппозиционеры» требовали предоставить им более тесные площадки, где значительно проще устраивать массовые беспорядки и столкновения с полицией.

После начала незаконного митинга полиции удалось идентифицировать и задержать провокаторов, которые пытались пронести на митинг опасные предметы. Так, у одного из участников несанкционированной акции был изъят пистолет.

По словам Солонникова, действия сторонников Навального свидетельствуют о том, что они заранее готовили провокации и столкновения с полицией, которые необходимы для создания «красивой картинки» в зарубежных СМИ, передает «ПолитРоссия».

«Им необходимо создавать информационную картинку. Нужно привлекать новых сторонников, нужно привлекать внимание зарубежных медиа, чтобы была моральная и организационная поддержка оттуда», — пояснил политолог.

Представители «оппозиции» утверждают, что поводом для проведения незаконного митинга якобы стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонников Навального. Однако реальной целью «оппозиции» является организация беспорядков по всей России.

«Их задача заключается не в том, чтобы добиться регистрации кандидатов или поднять общественно значимый вопрос, а включить в обществе процессы ненависти, нагнетания страха. Все для того, чтобы осенью вывести людей на так называемую «рябиновую революцию», — добавил Солонников.

Политолог также добавил, что незаконные митинги оппозиции оказались малочисленны, о чем свидетельствуют данные полиции. Так, в несанкционированном митинге «оппозиции» 3 августа приняли участие не более 1,5 тысячи человек. При этом в это же время в парке Горького проходил фестиваль «Шашлык Live», который посетили более 90 тысяч жителей и гостей столицы.

Напомним, 3 августа в центре Москвы прошел незаконный митинг, который был организован сторонниками скандального блогера Алексея Навального. Поводом для организации и проведения несанкционированной акции протеста стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь и других так называемых «независимых кандидатов». По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах «оппозиционеров» были выявлены поддельные подписи, а также подписи умерших и несуществующих жителей столицы.