Новая фискальная служба обяжет украинцев сообщать о нетрудовых доходах знакомых

В рамках программы модернизации министерства социальной политики Украины в этой стране будет создано специальное подразделение, призванное выявлять и штрафовать граждан, незаконно пользующихся социальными выплатами и «дополнительными льготами». Согласно официальной информации, новая структура получит практически неограниченные полномочия, включая санкционированные обыски в домах и квартирах потенциальных «мошенников» и даже проверку частной электронной переписки абонентов Всемирной паутины.

Одновременно так называемое «Государственное бюро мониторинга» (ГБМ) сможет вербовать отдельно взятых граждан для получения необходимой информации о сокрытии доходов их соседей или даже родственников. Суть подобного нововведения, которое уже получило неоднозначную реакцию жителей территории от Ужгорода до Мариуполя, изучал корреспондент Федерального агентства новостей.





Очередная реформа системы социальных служб на Украине проводится уже в третий раз. Первые две попытки сократить перечень получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ и претендентов на пенсии по инвалидности действительно увенчались успехом.

Лишив безработных украинцев, не числящихся соискателями на бирже труда, а также лиц, не прошедших очередную комиссию по утере трудоспособности, дополнительных выплат, официальный Киев только за период с конца 2018-го по середину 2019 года сэкономил не менее 100 миллионов американских долларов.

«Деятельность ГБМ призвана в определенной степени закрепить соответствующий успех, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Валерий Малышев. — В связи с этим можно лишь предположить, что чиновники на местах займутся активной проверкой финансового состояния большинства украинских семей».

На вопрос, каким образом будет осуществляться подобный мониторинг, эксперт предпочел не отвечать.

А ожидать ответа и не нужно. Накануне пенсионерка из Житомирской области Ольга Владимировна, подрабатывающая консьержкой в одной из многоэтажек престижного района Киева, получила любопытное предложение от чиновника киевского отделения министерства социальной политики Украины.

Некий молодой человек предложил женщине докладывать о каждой крупной покупке жильцов указанного дома. При этом чиновник, показавший, кстати, свое удостоверение, с заговорщицким видом заявил Ольге Владимировне, что за каждое «небеспочвенное сообщение» она будет получать определенную сумму.

«Он мне сказал, что эти люди получают субсидии на оплату газа, света и отопления, а сами каждый год покупают себе новые машины, — сказала пенсионерка в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Я, конечно, согласилась сигнализировать, но пока во вверенном мне подъезде никто не купил даже нового дивана».

Любопытно, что в свои информаторы чиновники «вербуют» не только консьержек или всезнающих соседок. Так, например, в средней школе Чернигова учительница украинского языка внезапно задала десятиклассникам сочинение на тему «Получает ли моя семья материальную помощь от государства?».

Суть задания сводилась к тому, что ученик, чья семья действительно пользуется субсидиями на оплату услуг ЖКХ или разного рода дополнительными выплатами, должен объяснить целесообразность получения соответствующей социальной помощи.

«Я не верю, что ваши матери не стоят на рынке, а отцы не подрабатывают на разгрузке вагонов», — довольно бесцеремонно заявила педагог в адрес детей из малоимущих семей.

По некоторым данным, скандала в этом случае удалось избежать лишь после того, как преподаватель извинилась перед учениками.

«Это извинение ничего не стоит, — заявил Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности сотрудник министерства социальной политики Украины. — Чтобы сберечь миллионы гривен, которые мы швыряем на ветер, отдавая соискателям, мы готовы платить тысячи этих гривен своим информаторам, пусть это будут и учителя, и даже школьники. Докладывать о нетрудовых доходах соседей, сослуживцев, а в некоторых случаях и собственных родителей — обязанность патриотов».

По мнению независимых экспертов, подобные меры обречены на провал.

«Это вызовет в обществе тотальное подозрение, — подчеркнул европейский правозащитник Александр Митц. — Выявлять потенциальных «мошенников» можно и более гуманными способами».

Впрочем, ни одного из этих самых способов аналитик так и не назвал.