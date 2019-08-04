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Бердыев планирует вернуться к работе к началу следующего года

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Бердыев планирует вернуться к работе к началу следующего года

Москва, 4 августа. Курбан Бердыев планирует вернуться к тренерской работе не позднее конца текущего года с тем, чтобы приступить к работе с новой командой до начала зимних сборов. По информации Федерального агентства новостей, специалист рассматривает как российские, так и зарубежные варианты.

Известно, что интерес к наставнику есть со стороны турецких клубов. Также 66-летний специалист рассматривается рядом российских команд: «Сочи», «Спартаком» и столичным «Динамо». Однако в настоящий момент тренер не ведёт переговоры с потенциальными работодателями.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, под его руководством казанская команда дважды выигрывала чемпионат России и однажды выигрывала кубок страны. В 2014 году специалист возглавил «Ростов», с которым вышел в Лигу чемпионов и завоевал серебро, а по окончании сезона 2016/17 покинул клуб и вернулся в «Рубин». По окончании прошлого сезона специалист покинул казанский клуб и в настоящий момент находится без работы.

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