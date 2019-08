Семь человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Вашингтон, 4 августа. Семь человек пострадали в результате стрельбы в парке на детской площадке в американском Чикаго (штат Иллинойс), об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей полиции.

По данным телеканала, неизвестный открыл огонь по посетителям парка из проезжающего мимо автомобиля Chevrolet Camaro. Семь человек получили ранения, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Преступник объявлен в розыск.

Better photos happened at a outdoor gathering at Douglas Park near the playground. #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/b9WFoIwhD2