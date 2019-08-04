Семь человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Вашингтон, 4 августа. Семь человек пострадали в результате стрельбы в парке на детской площадке в американском Чикаго (штат Иллинойс), об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей полиции.

По данным телеканала, неизвестный открыл огонь по посетителям парка из проезжающего мимо автомобиля Chevrolet Camaro. Семь человек получили ранения, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Преступник объявлен в розыск.

Better photos happened at a outdoor gathering at Douglas Park near the playground. #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/b9WFoIwhD2 — Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) August 4, 2019

Ранее в воскресенье мужчина устроил стрельбу в американском городке Дейтон в штате Огайо. Жертвами трагедии стали девять человек. Стрелявшим оказался 21-летний американец Патрик Крузиос. Перед нападением он опубликовал в соцсетях манифест, которым поддержал теракт в Новой Зеландии, заявив, что от мигрантов страдает культура и экономика США. Полиция ликвидировала стрелявшего на месте происшествия.

Кроме того, за прошедшие сутки стрельба произошла в американском штате Техас, где 21-летний местный житель ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.