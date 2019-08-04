Главные новости 4 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 4 августа.

По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в американском городке Дейтон в штате Огайо. Видео с места новой бойни в американском Дейтоне появилось в Сети.

Стариков попытался донести свою точку зрения до участников оппозиционного митинга в Петербурге, но его грубо стащили со сцены. Без идеи и без лозунгов: как митинг оппозиции провалился в Петербурге.

Стрельба в Техасе, российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет, National Interest оценил главный парад ВМФ РФ, Зеленский анонсировал новую встречу в нормандском формате. Стрельба в ТЦ Техаса унесла жизни 20 человек. События дня. ФАН-ТВ.

Одной из главных ошибок бывшего президента Украины Петра Порошенко является чрезмерно пафосный тон. Социолог объяснила, чем Порошенко всегда раздражал украинцев.

Российский певец Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Умер певец Вилли Токарев.

Пенсионеры в регионах будут получать надбавку к основной пенсии. Украинские политтехнологи считают, что задержание российского танкера — провокация против Владимира Зеленского. Пенсионеры получат дополнительную социальную поддержку. Политика недели. ФАН-ТВ.

Евгений Петросян съездил в отпуск в Крым и удивился большому количеству украинцев, отдыхающих на полуострове этим летом. Петросян удивился большому числу украинских туристов в Крыму.

Позиция Вашингтона в отношении принадлежности Крыма совершенно не интересует крымчан. В Крыму жестко отреагировали на заявление Помпео.

Эксперт призвал НАТО модернизировать вооружение для противостояния всему «спектру угроз» со стороны России. Немецкий эксперт призвал НАТО модернизировать вооружение, чтобы противостоять России.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытках Киева сорвать возвращение России к работе в ПАСЕ. Украинский политик рассказал о попытках Киева сорвать возвращение России в ПАСЕ.