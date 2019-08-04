Сирия, 4 августа. Два заминированных мотоцикла взорвались в городе Хасака. ВВС Турции нейтрализовали трех радикалов РПК в северной части Ирака. Южнее Даръа были обнаружены тела двух человек со следами пыток, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков на юге и на западе провинции Идлиб.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила еще один взрыв в городе Азаз в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании двух мотоциклов в городе Хасака.

ВВС Турции: уничтожили трех курдских радикалов из РПК в Северном Ираке.

Провинция Алеппо

Поступили данные о еще одном взрыве недалеко от города Азаз на севере провинции. Согласно информации новостного портала Baladi-News, автомобиль так называемой полиции «Сирийской свободной армии» (ССА) подорвался на мине на въезде в населенный пункт. Тем не менее никто из протурецких боевиков не пострадал. Отмечается, что исламисты приступили к поиску виновников случившегося сразу после детонации СВУ, в результате чего были задержаны двое подозреваемых, которые попытались спастись бегством. Пока неизвестно, к какому из антиправительственных формирований они принадлежат. Напомним, несколько часов назад также сообщалось о взрыве транспортного средства одного из мирных жителей Азаза, который погиб в результате инцидента.

Провинция Даръа

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что к югу от административного центра провинции были найдены тела двух человек со следами пыток. Никаких подробностей о личности убитых, а также сведений о преступниках пока не поступало. Предполагается, что убийство могло быть совершено боевиками вооруженной оппозиции, действующими в составе подпольных групп. Напомним, в последнее время в регионе активизировались вылазки неизвестных. Многие военные эксперты полагают, что они координируют свои действия с силами США, базирующимися в районе Ат-Танфа. Напомним, прежде неоднократно поступали свидетельства того, что на оккупированной США территории на юге Хомса свободно действуют как боевики «умеренной» оппозиции, так и члены радикальных бандгрупп, в том числе террористы «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Возобновились стычки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. Согласно информации военного источника в сети Twitter (anasanas84), в качестве ответных действий на провокационные обстрелы исламистов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в лагере Бридидж, ударили по огневым позициям радикалов на подступах к городу Хан Шейхун.

В то же время поступают сообщения о нарушении режима прекращения боевиками, отряды которых базируются на западе региона. Twitter-канал (baladinetwork) передает, что силы САР открыли ответный огонь по оборонительным сооружениям джихадистов в окрестностях населенного пункта Бдама.

Провинция Хасака

Агентство новостей Roj News сообщает о том, что в административном центре провинции прогремели сразу два взрыва. Детонировали СВУ, которые были установлены на мотоциклах, припаркованных в кварталах Аль-Нашва и Аль-Мушейрифа. В результате произошедшего был убит один из местных жителей, еще несколько человек пострадали. Напомним, накануне «Демократические силы Сирии»**** (SDF) проводили обыски в Аль-Нашве, в ходе которых по обвинению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства» были арестованы более 35 сирийцев. Тем не менее, очевидно, что ликвидировать террористическую угрозу курдам не удалось.

Тем временем стало известно, что в результате взрыва в районе города Аш-Шаддади на юге Хасаки никто из курдских бойцов не пострадал. По данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), детонация СВУ привела лишь к опрокидыванию автомобиля SDF.

Ирак

Twitter-канал (aa_russian), подконтрольный российской версии агентства новостей Anadolu News, опубликовал новую информацию о ходе военной операции под названием «Коготь» на севере Ирака, которую проводят вооруженные силы Турции. Турецкая авиация осуществила боевые вылеты над территорией Иракского Курдистана в районе Гара. Авианалеты привели к уничтожению трех радикалов из Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. Напомним, о начале нового этапа кампании стало известно в конце мая. Анкара преследует цель зачистки районов на границе от радикальных курдских формирований, которые, как заявляет турецкое правительство, угрожают национальной безопасности Турецкой Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.