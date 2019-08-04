Захарова назвала новые санкции США доказательством сфабрикованности «дела Скрипалей»

Москва, 4 августа. Новый пакет санкций США против России по «делу Скрипалей» является очередным доказательством сфабрикованности обвинений против Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери. Первый пакет санкций был введен в августе прошлого года.

«Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова привела новое доказательство сфабрикованности «дела Скрипалей». Официальный представитель МИД РФ добавила, что представленная Лондоном и экс-премьером Британии Терезой Мэй официальная версия отравления Скрипалей дискредитировала себя, в том числе введением очередных санкций.

Захарова прежде отмечала, что новые антироссийские санкции являются провокацией, рассчитанной на пропагандистский эффект. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на ограничения, Москва продолжит поступательно развивать и укреплять экономику и обороноспособность, наращивая влияние на международной арене.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что Скрипаль и его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Позднее власти Великобритании заявили, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Москва неоднократно опровергала обвинения Лондона, а также требовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако власти Британии отказываются предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в Солсбери, заявил, что не верит в отравление Скрипалей британскими спецслужбами. Путин отметил, что если бы спецслужбы Королевства действительно хотели отравить Скрипаля, то они бы сделали это. Российский лидер добавил, что понятия не имеет о местонахождении бывшего сотрудника ГРУ.