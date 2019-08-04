Украина объяснила, почему медлит с ремонтом моста в Станице Луганской

Киев, 4 августа. Украинские власти объяснили, почему медлят с ремонтом моста в Станице Луганской в Донбассе, разрушенного в результате боевых действий.

Мост через Северский Донец был разрушен в 2015 году, ЛНР и Киев договорились о ремонте переправы. Работы по разминированию подходов к мосту начались 1 августа, они должны быть завершены до 10 августа.

Полковник ВСУ Александр Борщевский заявил, что работы по ремонту моста пока не начались из-за отсутствия гарантий безопасности. На странице Facebook украинского штаба Операции объединенных сил (ООС) отмечается, что запросы о гарантиях направлены по линии ОБСЕ. Украинская сторона добавляет, что ответа пока нет.

Республики Донбасса объявили о независимости после переворота на Украине. Весной 2014 года Киев анонсировал силовую операцию против ДНР и ЛНР.

По данным ООН, жертвами гражданского конфликта на Украине стали 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе собуждается на встречах «нормандской четверки». Россия регулярно доставляет в Донбасс гуманитарную помощь в виде медикаментов и медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ЛНР начали разминирование территории в районе разрушенного пролета моста на КПП «Станица Луганская». Как рассказал полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего, идут подготовительные работы, они выполняются в присутствии гражданских лиц.