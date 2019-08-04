Донбасс сегодня: саперы ВСУ сорвали операцию спецназа, ЛНР готова принудить к миру силы ООС

Донбасс, 4 августа. Армия Киева продолжает обстрелы ДНР и ЛНР, несмотря на всеобъемлющее перемирие, националисты «Азова» стреляют по Горловке. В Луганске заявили о готовности успокоить вышедших из-под контроля президента Украины Владимира Зеленского военных. В Донецке рассказали, кто ответственен за провал спецназа ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские военнослужащие в минувшие сутки трижды обстреливали Донецкую Народную Республику, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Киевские силовики применяли противотанковые гранатометы, стрелковое оружие и минометы 82-мм калибра.

Трижды обстреливались и населенные пункты Луганской Народной республики, информирует луганское представительство СЦКК. При обстрелах Первомайска и Логвиново ВС Украины применяли станковые противотанковые гранатометы, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Стоит отметить, что военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают попытки вести боевые действия при помощи беспилотников, которые переносят и сбрасывают на головы защитников Донбасса мины и гранаты. Накануне попытка осуществить такой сброс была предпринята украинскими военными на Мариупольском направлении.

Но беспилотный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен дончанами. В течение предыдущих трех дней это уже третья попытка, причем первая — под Донецком — закончилась ранением трех военнослужащих республиканской армии ДНР.

Луганск предупредил Киев о последствиях эскалации

С критикой международной мониторинговой миссии ОБСЕ выступили в управлении Народной милиции ЛНР. Офицер управления Иван Филипоненко отметил, что в течение уходящей недели наблюдатели миссии фиксировали обстрелы со стороны украинской армии, которая нарушала тем самым режим «всеобъемлющего бессрочного перемирия». При этом, как отмечает Филипоненко, иностранцы не предприняли никаких попыток для остановки ВС Украины.

В такой ситуации, заявил офицер, в вопросах безопасности Луганской Народной Республики ее власти вынуждены полагаться только на себя. Представитель Народной милиции поставил акцент на стремлении и готовности ЛНР к мирному разрешению конфликта. В то же время Филипоненко предупредил, что военные республики вынуждены принимать адекватные меры по сдерживанию противника, а ответственность за возможные негативные последствия ляжет исключительно на главного агрессора и провокатора, а именно ВСУ.

В заключение Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция ЛНР готова принудить к миру вышедшую из-под контроля президента Владимира Зеленского военную хунту.

В Донецке рассказали, кто на самом деле привел к потерям спецназа ВСУ

Предпринятая в ночь с 1 на 2 августа попытка украинских военных из состава 8-го полка спецназа Сил спецопераций ВСУ провести диверсионную операцию на позициях Народной милиции ДНР оказалась провальной «благодаря» самим украинским военным. Подробности инцидента корреспонденту ФАН рассказали в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Напомним, что в результате неудавшейся попытки прорыва на позиции защитников ДНР украинские военные подорвались на собственных минах и с потерями отступили. По уточненным данным, один раненый спецназовец впоследствии скончался, еще один — в критическом состоянии, жизни третьего ничего не угрожает. Как оказалось, согласно замыслу боевой операции, планировались выход группы диверсантов на позиции ДНР, осуществление диверсионного акта и отход на свои позиции.

На следующий после отхода группы день инженерные подразделения ВСУ должны были заминировать пути прохода в минных заграждениях, по которым диверсанты передвигались в обе стороны. Однако украинских саперов не посвятили в детали операции, и те закрыли проходы в минных заграждениях сутками ранее, как раз за несколько часов до выхода группы спецназа.

Тем самым горе-минеры подставили своих сослуживцев, которые провалили операцию и понесли потери.