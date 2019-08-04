МИД РФ отреагировал на вмешательство США и Германии во внутренние дела России

Москва, 4 августа. Москва направит официальные обращения властям США и Германии в связи с вмешательством их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, посольство США в России было вовлечено в незаконные митинги, которые состоялись 27 июля и 3 августа в центре российской столицы.

«Как до субботних хождений, так и после посольство США активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она также добавила, что американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. При этом пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга в столице.

Захарова подчеркнула, что ряд американских и немецких СМИ предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России. Так, на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании была опубликована новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконном митинге.

«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны — тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование — нашу озабоченность и практические шаги, которые мы намерены предпринять», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 3 августа в центре российской столицы прошел незаконный митинг, который был организован «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы. Организаторами несогласованной акции выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. По словам «оппозиционеров», причиной проведения незаконного митинга стал отказ Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать их в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании. В частности в их подписных листах было обнаружено большое количество поддельных подписей, а также подписи несуществующих и умерших жителей столицы. При этом 29 июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах так называемых «независимых кандидатов» были обнаружены «мертвые души».