Врач развенчал миф о пользе активированного угля

Москва, 4 августа. Врач Александр Мясников заявил, что популярный у россиян активированный уголь является неэффективным лекарством при расстройстве желудка.

В домашней аптечке каждого россиянина много лекарств, купленных в аптеке без рецепта. Часто они применяются без консультации врача.

По мнению Александра Мясникова, содержимое аптечки нужно пересмотреть. Во-первых, там всегда должны быть бинты и антисептические препараты.

Во-вторых, при хронических заболеваниях нужно позаботиться о рецептурных препаратах. По данным медиков, не менее 10% обращений в больницу связано с приемом не тех лекарств, пишут Nation News.

Мясников призвал не заниматься самолечением и не принимать «проверенные временем» лекарства. К таким лекарствам он отнес активированный уголь.

Обычно россияне используют черные таблетки как средство от расстройства желудка. Врач развенчал миф о пользе угля — сейчас разработаны более эффективные средства.

Он также подчеркнул, что правильно подобранное лекарство «бьет» по очагу болезни, а не внутренним органам. Поэтому так важно своевременно обращаться к специалистам.

Ранее эксперты назвали список бесполезных медицинских препаратов, которые не дают никакого эффекта.