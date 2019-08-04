Депутат Федоров призвал посадить за решетку всю ОПГ Навального

Москва, 4 августа. Призывы к участию в незаконных митингах нужно приравнять к экстремизму и ввести за такую деятельность уголовную ответственность, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Организатором прошедших в Москве запрещенных акций Федоров назвал ОПГ блогера Алексея Навального и высказал мнение о том, что наказание за их действие должно быть максимально жестким, чтобы избежать беспорядков в столице.

События 3 августа депутат назвал «рецидивом».

«По сути это уже устоявшаяся линия поведения, в данном случае у преступников, коими определенно являются сторонники Навального», — подчеркнул парламентарий.

Федоров считает, что Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие «политики», которые призывали москвичей участвовать в своих сборищах, получали деньги за организацию этих мероприятий.

«Понятно, что между организаторами существует связь. И это легко доказать. Если бы все они были за решеткой, сразу бы все незаконные акции завершились», — подчеркнул он в интервью изданию Inforeactor.

Итогом незаконной акции в Москве 3 августа стало задержание нескольких сотен человек. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Многих вскоре отпустили.

Отметим, что прокуратура предупреждала недопущенных к выборам депутатов об ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях, но безрезультатно. Была задержана и протеже Навального Любовь Соболь. 3 августа ее оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Все эти «политики» используют в качестве повода для проведения этих сборищ свой недопуск к выборам в МГД, хотя отказ был сделан абсолютно законно: в их подписных листах было выявлено огромное количество брака. Однако Соболь и ее соратники считают, что дело не в «мертвых душах», и предпочитают заявлять о притеснении из-за своих политических взглядов.