Шуфутинского повергла в шок новость о смерти «отца шансона» Токарева

Москва, 4 августа. Российский певец Михаил Шуфутинский прокомментировал новость о смерти Вилли Токарева. Он заявил, что уход из жизни талантливого музыканта поверг его в шок.

Вилли Токарев скончался 4 августа на 85-м году жизни. По словам Шуфутинского, это большая потеря для культурной жизни поколений.

«Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили», — сказал музыкант, его слова цитирует РЕН ТВ.

Шуфутинский выразил глубокие соболезнования родным и близким Токарева. В эмиграции музыкант был «отцом шансона».

«С Вилли все начиналось — то, что сегодня называется шансон», — добавил артист.

Шуфутинский сказал, что когда был в Америке, то брал пример с Токарева. Он был очень работоспособным и активным человеком, помогавшим другим музыкантам.

Сильным потрясением смерть Токарева стала для звезды русского шансона Любови Успенской. Она отказалась верить в то, что певца больше нет среди живых.

Информации о причинах смерти артиста пока нет. СМИ писали, что в мае Токарева госпитализировали, он некоторое время находился в одной из московских больниц.