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Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

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Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа в одном из торговых центров города Эль-Пасо в штате Техас произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, еще 26 получили тяжелые ранения.

В ночь на 4 августа похожий случай произошел в центре города Дейтон, который расположен в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, более 20 пострадали.

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