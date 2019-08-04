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ФАН-ТВ

Бари Алибасов высказался о смерти Вилли Токарева. ФАН-ТВ

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Продюсер Бари Алибасов выразил сожаление в связи с кончиной певца Вилли Токарева. В разговоре с Федеральным агентством новостей он отметил, что познакомился с музыкантом еще в те годы, когда шансонье жил в Америке. 

«Думаю, что он прожил очень интересную, необычайно интересную, красивую и яркую жизнь. Я с ним был знаком еще, когда он жил в Америке. Мы случайно познакомились, он в ресторане пел. Я тогда был восхищен его этой необычной энергией и способностью заряжать зрителей. Зал заряжался его энергией мгновенно, вот он только выходил на сцену. Конечно, жаль Вилли Токарева, что он ушел от нас», — сказал продюсер.

Напомним, 4 августа стало известно о кончине шансонье. Ранее соболезнования родным и близким исполнителя выразила певица Эдита Пьеха.  

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